Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) ввел в эксплуатацию новый комплекс для переработки упорных золотых руд, сообщила пресс-служба предприятия.

Комплекс построен в рамках проекта совершенствования технологии извлечения золота из упорных руд карьеров «Кокпатас» и «Даугызтау» в Центральных Кызылкумах, являющиеся сырьевой базой гидрометаллургического завода (ГМЗ) №3.

По данным НГМК, новый комплекс не имеет аналогов в мире, а ввод его в эксплуатацию позволит повысить эффективность использования сырья на ГМЗ №3 на 8%, производство готовой продукции — на 11%. Поставщиками и проектировщиками оборудования комплекса выступили германские Eirich и Engineering Dobersek, итальянская Tenova и австрийская Cemtec.

Комбинат в 2017—2026 годах планирует реализовать 27 проектов модернизации действующих и строительства новых производств общей стоимостью более 3 млрд долларов. Их осуществление позволит на 30% увеличить производственную мощность комбината, а также создать дополнительно около 31 тысячи рабочих мест.