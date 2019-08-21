Изменений в радиационном фоне в Узбекистане с 8 по 20 августа не наблюдалось, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В эти дни, по данным Узгидромета, территория страны находилась под влиянием юго-западных потоков, с которыми через Туркменистан поступала воздушная масса, сформировавшаяся над южными районами Каспийского моря и Ирана.

Среднемесячный уровень мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в среднем по стране составил 0,16 микрозиверт в час и колебался от 0,08 мкзв/ч до 0,24 мкзв/ч. Предельно допустимый уровень мощности экспозиционной дозы составляет 0,30 мквз/ч.

В указанный период среднее значение уровня экспозиционной дозы гамма-излучения по республике составило 0,15 мкзв/ч, в Ташкенте максимальное значение составило 0,16 мкзв/ч.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области (Россия) произошел взрыв во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки. В ходе непредвиденной ситуации погибли пять сотрудников «Росатома».