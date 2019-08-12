Погибшие сотрудники «Росатома» пытались предотвратить взрыв на полигоне в Архангельской области, сообщило «РИА Новости».

В военной части около Северодвинска 8 августа произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и последующим взрывом. В Минобороны заявили, что инцидент произошел во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки.

Позднее в «Росатоме» уточнили, что испытания проходили на морской платформе и в ходе непредвиденной ситуации погибли пять человек. Все они были сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, расположенного в городе Саров. Еще трое получили различные травмы.

«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки», — говорится в сообщении «Росатома», на которое ссылается «Интерфакс».

Источники сообщили агентству, что инцидент произошел в Нёнокском административном округе. Там расположен испытательный полигон Военно-морского флота России.

После чрезвычайного происшествия участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час. Максимально допустимыми являются 0,6 микрозивертов в час.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявлял в четверг, что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона.