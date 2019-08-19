На протяжении шести месяцев сеть супермаркетов Makro разыгрывает машины среди своих покупателей. Пятеро из них уже успели стать счастливыми обладателями Nexia 3. Пора и остальным испытать свою удачу.
Что нужно сделать:
- установить приложение E-Makro и зарегистрироваться в нем;
- совершить покупку в супермаркетах Makro и гипермаркете Makro City на сумму не менее 50 тысяч сумов;
- воспользоваться новой системой лояльности на кассе;
- получить промокод и стать участником розыгрыша.
В розыгрыше могут участвовать граждане Республики Узбекистан старше 18 лет. Для допуска к участию в розыгрыше чек должен быть пробит в период проведения акции.
Розыгрыш будет проводиться каждое последнее воскресенье месяца на телеканале «Тошкент».
Следующий розыгрыш состоится 25 августа в 18:00 в ТРЦ Compass.
Количество промокодов для одного участника неограничено.
На правах рекламы.