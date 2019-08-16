Генеральная прокуратура предложила проводить для ответственных сотрудников государственных органов и организаций обязательные краткосрочные курсы этики служебного поведения, следует из проекта постановления правительства Узбекистана.

Управленцев, работающих в госорганах, будут знакомить на курсах с базовыми этическими понятиями, особенностями профессиональной этики, возможными путями разрешения конфликтных ситуаций, этикетом.

Цель курсов — сформировать у сотрудников необходимые знания, навыки и умения по вопросам этики служебного поведения, урегулирования конфликта интересов и другим направлениям противодействия коррупции.

Предлагается, что сотрудники будут проходить курсы не позднее трех месяцев после принятия на работу и во время повышения квалификации по специальности. За слушателями на этот период сохраняется средняя зарплата.

Курсы могут проводиться очно или дистанционно, обучение будет бесплатным. Учебные планы и программы разработает Академия Генпрокуратуры.

Документом предпринимателям и другим организациям планируется рекомендовать также внедрить практику обучения сотрудников служебной этике.