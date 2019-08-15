Указ президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма» затрагивает не только туристическую сферу, но и множество смежных. Воплощение заложенных в нем идей должно привести к развитию авиаперевозок, малого предпринимательства, автомобильных дорог и даже национальной киноиндустрии. Среди важнейших изменений — полная реформа системы регистрации туристов.

Вице-премьер Азиз Абдухакимов в интервью Никите Макаренко подробно рассказал о том, как эти идеи будут воплощаться в жизнь. По его словам, основная цель указа — это увеличение количества гостей Узбекистана до 10 миллионов посетителей в год. И как следствие — увеличение занятости и появление новых источников дохода населения даже в сельских, горных и отдаленных местностях.

Президент дал поручение увеличить поток посетителей в Узбекистана, включая туристов и гостей, до 10 миллионов человек не позднее 2022 года. Если в 2016 год число посетителей составило 1,3 миллиона человек, то в 2017 году — 2,7 миллиона, в 2018 году — 5,4 миллиона, в 2019 году ожидается 6,3−6,4 миллиона, сказал Азиз Абдухакимов.

О самолетах и визах

Мы хотим сделать Бухару паломническим хабом. Мы будем специализировать ее для туристов, в том числе отправляющихся в хадж и умру. Для этого существует безвизовый режим с Индонезией и Малайзией. В Бухаре будет «открытое небо» с применением «пятой свободы», но только в отношении иностранных граждан, то есть самолеты любых стран могут привозить сюда иностранных туристов и могут улетать в третью страну.

А три аэропорта — Карши, Термез, Нукус — открываются полностью. Мы ждем авиакомпании из всех стран, всех направлений. Конечно, мы ожидаем, что много будут летать из наших традиционных рынков — России, Юго-Восточной Азии, КНР, европейских стран, в том числе и лоукостеры. Это очень серьезное решение, которое долго обсуждалось. 19−20 февраля 2020 года для привлечения иностранных авиакомпаний будет проведен первый форум «Uzbekistan Airports, Aviation and Logistics».

Впервые на территории СНГ мы внедряем систему субсидирования авиаперевозчиков и турфирм, организующих чартеры в Узбекистан. За каждого пассажира будем платить по 20 долларов. Это примерно соответствует той сумме, которую платят турецкие власти. В зимний период, с 20 ноября по 20 февраля, мы эту сумму повышаем до 50 долларов за каждого иностранного туриста. Есть условие — пребывание туриста в Узбекистане должно составлять не менее пяти ночей.

Мы хотим организовать огромное количество чартеров в Узбекистан. Открытие аэропортов и внедрение системы субсидирования чартеров, на наш взгляд, даст желаемый результат.

В трехмесячный срок будет разработан порядок, по которому юридические лица смогут пользоваться вертолетной техникой для перевозки пассажиров и пролетов.

Еще 20 стран получили безвизовый режим. Сейчас мы замечаем, что туристический поток из Мексики сильно растет в Узбекистан. Поэтому Мексика и все страны вокруг. Гватемала, Панама, Сальвадор, Ямайка, Багамские острова. Они все имеют очень хороший доход ВНП. Ну может, кроме пары стран типа Кубы и Никарагуа. Но самое главное, что общее количество стран с безвизовым режимом достигнет в целом 85 стран. И мы будем второй страной на постсоветском пространстве с самым либеральным визовым режимом. После Грузии.

Также продолжается работа по созданию визового режима «Silk Road» для туристов, путешествующих по Шелковому пути. На первых порах в проекте будут участвовать Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.

Об объектах ЮНЕСКО, рекламе и и кино

Указом Генпрокуратуре дается поручение вести надзор за всеми незаконными работами по благоустройству или строительными работами в зонах Всемирного наследия ЮНЕСКО. Плюс к этому вводится новшество — ограничение движения крупногабаритных транспортных средств весом выше 5 тонн на территории объектов культурно-материального наследия. Мы видим, что уже сегодня создаются заторы возле памятников из огромных автобусов.

Также на территории объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО теперь будет реализовываться сувенирная продукция исключительно отечественного производства. Мы видим засилье дешевой, абсолютно не аутентичной зарубежной сувенирной продукции. Это также будет служить поддержке наших ремесленников. За пределами этих объектов можно будет продавать, что угодно.

Впервые на территории СНГ мы вводим систему «rebate», то есть мы субсидируем часть затрат зарубежных компаний при создании различной аудиовизуальной продукции. Из бюджета будет компенсироваться до 20% от затрат проекта на территории Узбекистана, но не более 300 тысяч долларов.

Кроме того, за счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Госкомтуризма будут выделяться гранты для съемок художественных полнометражных, короткометражных, документальных фильмов об исторических и легендарных личностях Узбекистана — до 30% от стоимости проекта, но не более 3 млрд сумов.

В планах начать онлайн-стриминг с самых популярных исторических объектов страны, создать видеоролики в формате «Legends of Silk Road», работать с платформами Hulu, Amazon и Netflix. На главных мировых площадях — Пикадилли, Таймс-сквер — будет показываться реклама Узбекистана. Английская премьер-лига, одежда спортсменов — постараемся задействовать все форматы. К разработке глобального плана PR-кампании Узбекистана будет привлечена иностранная маркетинговая фирма.

А для развития международного сотрудничества в 2020—2022 годах будут созданы несколько конгресс-холов для проведения мероприятий и конференций с их регистрацией в Международной ассоциации конгрессов и конференций.

Планируем рекламировать и продвигать медицинский туризм в Узбекистане, для этого будет создан специальный веб-портал с перечнем медицинских учреждений, оказываемых видов лечебных операций и услуг с ценами.

«Туристическая махалля» и «Туристический кишлак»

Если в какой-то махалле или кишлаке 20 домохозяйств собираются и говорят, что хотят создать на базе своей махалли или аула туристический центр, точку привлечения туристов, они переоформляются, создаются комнаты для туристов, проходят сертификацию и регистрируются как семейные гостевые дома.

В каком-то соседнем доме работает ремесленник, проводятся мастер-классы по приготовлению национальных блюд, семья купит лошадь и наладит экскурсии по горам, устраивают вечерние театрализованные шоу в национальном стиле — келим-салом, бешик-туй. Или же элементарно поставить где-то топчаны или бассейн, барбекю-зону. При этих условиях махалли получают соответствующий статус, и этим махаллям Госкомтуризма оказывает поддержку по предоставлению услуг, созданию своего сайта, профиля в различных сайтах, таких как Booking.com и так далее.

Кроме этого, указанные населенные пункты будут включатся в программы «Обод кишлок» и «Обод махалля». Но сразу предупреждаю, что никакой речи о сносах не будет идти. Мы будем создавать им инфраструктуру — дорогу, стабильное электроснабжение и другое. Это мотивируют людей стремиться к чему-либо, у них появляется заинтересованность.

Очень важно, чтобы в этих кишлаках фасады домов сохранялись очень старыми, чтобы они не сносили старые дувалы и не ставили шлакоблок. Путь он кривой, но его аккуратно украсят. Не надо там минералкой или современным алюкобондом закрывать фасады домов. Пусть будут плоские крыши.

Сейчас многие развитые страны тратят миллионы долларов на аутентичность сельской жизни, традиционного кишлака, аула, махалли. У нас, слава Богу, это еще сохранилось, но это быстро уничтожается.

А вот в каждом крупном городе будут созданы туристические улицы с лавками, кофейнями, ресторанами, зонами для художников и музыкантов.

Коридор «Ханабад — Муйнак»

Указом начнется реализация серьезного проекта, который называется «Туристический транспортный коридор». Мы хотим, чтобы больше людей приезжало в Узбекистан на машине. Туристическая транспортная магистраль включает в себя основную автодорогу начиная от Ханабада до Муйнака с ответвлением в районе Самарканда до Термеза.

Создается специальная рабочая группа во главе со мной. Мы планируем сесть в автобус прямо в Ханабаде, проехать до Муйнака туда-обратно и в Термез. Группе даются очень большие права принимать решения. Где знаки надо сделать, где дорогу, где придорожную инфраструктуру.

Мы сами собираемся пешком, можно сказать, пройти от начала до конца и посмотреть, что нужно сделать для людей, которые ездят по Узбекистану, какие условия. Я думаю, что по результатам работы этой комиссии будет достигнут хороший прогресс в том, что мы на основных своих трассах автодорожных создадим инфраструктуру и удобства. Ну и просто нужно, чтобы потихоньку у нас возникла культура путешествий по стране.

Также была разработана адресная программа по строительству и реконструкции автомобильных дорог по туристическим маршрутам. Мы провели очень глубокий анализ. Есть такие места, куда едут туристы, но к сожалению, эти дороги были в неухоженном состоянии. Мы по всей республике отобрали 149 таких участков, которые включаются в ежегодные Инвестиционные программы и будут отремонтированы в течении 2020−2021 годов.

Гранты предпринимателям

Следующий интересный механизм, который мы внедряем — это выделение грантов в размере 30%, но не более 100 млн сумов на развитие инновационных бизнес-идей, стартапов для туризма. У нас катастрофически в стране нет мест, где можно было бы развлечься. Ежегодно будет проводится фестиваль «Фабрика бизнес-идей в сфере туризма».

О каких проектах идет речь? Это аттракционы зиплайн, аэротруба, агротуристические точки. Туры по местам кинофильмов. Чайные церемонии. Тематические чайханы. Электронные гиды можно делать. Капсульные хостелы, велорикши, багги, воздушные шары, фаер-шоу. Что угодно! Пускай наши бизнесмены дают идеи, мы готовы давать дополнительные субсидии, чтобы предприниматели создавали новые, привлекательные и необычные туристические продукты.

Юридические лица, оказывающие туристические услуги по организации кемпингов и сафари-туризма в труднодоступных и отдаленных местах, полностью освобождаются от уплаты налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество, а также единого налогового платежа по данному виду деятельности при условии создания автономной инфраструктуры.

От уплаты таможенных пошлин и акцизного налога до 1 января 2023 года освобождаются предприниматели, ввозящие наземные транспортные средства, преобразованные под средства размещения, то есть «дома на колесах». Нет в республике «домов на колесах», нет фудтраков, почему? Такую же льготу можно получить и на другую нестандартную технику, о которой я сказал выше.

В позапрошлом году мы в первый раз поддержали и провели в Муйнаке фестиваль «Стихия». Сколько людей было против, через что пришлось пройти. Но все-таки мы провели. И сейчас уже традиционно каждый год столько людей приезжает. Мы начали активно развивать фестивальное движение. Но пока нет нормальной инфраструктуры.

Вот фудтраки. К примеру, хотим организовать огромное мероприятие, скажем, концерт в пустыне, а как кормить людей там? Нет фудтраков. И каждый раз это превращается в какую-то колоссальную проблему. Поэтому мы даем эти льготы. Определенное количество необходимого туристического оборудования должно быть в республике, чтобы проводить мероприятия на должном уровне.

А ведь мы планируем еще множество фестивалей, для которых они пригодятся. Это фестивали органической еды и национальной кухни, веломарафон Tour de Silk Road и авторалли.

О регистрации туристов

Мы хотим до 1 января 2020 года заменить систему учета регистрации. То, о чем мы говорили. Вообще уйти от этого. Регистрировать на границе, когда въезжает и когда выезжает турист. Хотим перенести все это на систему границы. Ты въехал по билету, прошел границу, считай ты уже зарегистрирован.

Нам важно понять, как мы можем туристический сбор правильно собирать. Если мы это сделаем, мы хотим просто все убрать, еще больше либерализовать механизм.

Для этого делаем соответствующее программное обеспечение. Оно будет работать по абсолютно новому механизму. Там написано: внедрение порядка оплаты сбора в зависимости от вида транспорта при въезде иностранных туристов. То есть это будет включено либо в авиабилет, либо в транспорт, либо при пересечении. Чтобы турист в любом месте оплатил туристический сбор и все.

«Туалетная революция», банкоматы и билеты

Со стороны иностранцев были большие претензии о разной стоимости билетов для местных и для них. Мы унифицируем стоимость всех входных билетов. Но понимая, что покупательская способность наших граждан ниже, мы вводим систему скидок. Принципиально будет единая цена, но будут скидки для молодежи, для социально уязвимых, для многодетных.

Сейчас мы в порядке эксперимента делаем новую систему турникетов и обилечивания в местах посещения туристов в Самарканде. То есть там творится, честно говоря, вакханалия, огромные деньги проходят непонятно куда. По нашим расчетам, после внедрения этой системы доходы этих учреждений вырастут от 5 до 10 раз. То есть эта та сумма, которая мимо их бюджета проходит, попадает в карманы. Мы хотим это исключить.

Мы впервые создаем новую программу «СГУ-2020» (санитарно-гигиенические узлы). В декабре 2019 года мы примем очень серьезную программу на 2020 год с тем, чтобы фактически покрыть большинство туристических мест современными туалетами. Было поручение со стороны президента все туалеты в республике привести в порядок.

Большая проблема была с банкоматами и терминалами. В течение одного года мы себе поставили задачу покрыть все туристические места.

У нас программа «100−100−100». 100% туалетов должны быть приведены в порядок, 100% покрытие терминалами и банкоматами и 100% покрытие интернетом.

Для улучшения сервиса туристические объекты будут классифицироваться, их деятельность будет оцениваться, в том числе с применением механизма «тайный гость». Будем серьезно работать с таксистами: форма, внешний вид, требования к знанию языков.

О кадрах и наградах

Для того, чтобы институционально развивать туризм, на базе нашего Учебно-консалтингового центра туризма будет создан Институт развития туризма. Это такой НИИ, который будет глубоко изучать современные тенденции развития туризма в Узбекистане, говорить о новых направлениях, о новшествах, предоставлять услуги по разработке новых турпродуктов, новых турмаршрутов. Это очень важная работа, которая у нас сегодня, к сожалению, не развита. Сейчас мы ее поставим на твердые рельсы. И сейчас это все должно пойти намного быстрее.

Приятным новшеством станет нагрудный знак за вклад в развитие сферы туризма. Мы будем вручать его представителям общественных структур, внесшим достойный вклад в развитие и популяризацию туризма. Общественное признание очень важно, особенно представителям СМИ, которые нам помогают, общественным организациям, работникам этой сферы, представителям турбизнеса. Я думаю, это тоже значимо, что именно указом президента вводится такой нагрудный знак.