Со следующего года Узбекистан будет покрывать часть затрат (rebate) зарубежных кинокомпаний при создании аудиовизуальной продукции (кино-, теле- и видеофильмы, клипы, мультфильмы, аниме) на территории страны. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан».

Как сообщил «Газете.uz» заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, компенсация будет выплачиваться за счет средств государственного бюджета в размере до 20% от затрат, произведенных на территории Узбекистана, но не более 300 тысяч долларов США за единицу продукции. По его словам, это новшество на территории СНГ.

Дополнительно за счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Государственном комитете по развитию туризма будут выделяться гранты для съемок художественных полнометражных, художественных короткометражных, документально-хроникальных фильмов об исторических и легендарных личностях Узбекистана в размере 30% от стоимости проекта, но не более 3 млрд сумов.

«Почему наше телевидение — засилье зарубежных сериалов? Потому что у нас нет собственной кинопродукции… Это абсолютно неприемлемая ситуация. Сейчас мы вводим новую систему по финансированию и субсидирования таких фильмов», — сказал Азиз Абдухакимов.

Утвержденной указом «Дорожной картой» предусмотрено привлечение представителей известных телепередач («Top Gear», «Вокруг света», «National Geographic» и т. д. ) с целью создания уникальных выпусков об Узбекистане и трансляции по популярным мировым телеканалам.

Намечено создание сериалов (мини-роликов) об уникальном историко-культурном наследии и туристической привлекательности Узбекистана для платформ Hulu, Amazon Prime и Netflix.

Кроме того, будут готовиться короткие видеоролики для социальных сетей в формате «Legends of Silk Road» (Легенды Шелкового пути), рассказывающие об уникальности исторических памятников, архитектурных объектов, национальной кухни, фольклоре, национальных ремеслах Узбекистана.