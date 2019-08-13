Узбекистану предстоит стать международным транзитным хабом с учетом выгодного расположения и потенциала, который не использовался на протяжении 30 лет. Об этом в интервью «Газете.uz» заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Указом президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан» компании Uzbekistan Airports по предложениям международных аэропортов страны предоставляется право:

определять и устанавливать ставки и сборы за услуги, оказываемые аэропортом (за исключением услуг, оказываемых для авиакомпаний-резидентов Узбекистана);

расширять и модернизировать инфраструктуру, необходимую для хранения авиационного топлива и горюче-смазочных материалов аэропорта;

заключать на конкурсной основе договора с местными или иностранными юридическими лицами на поставку авиационного топлива и горюче-смазочных материалов, а также договора на их реализацию местным или иностранным авиакомпаниям, осуществляющим рейсы в международные аэропорты страны, в том числе транзитные.

«Это большая проблема. Мы говорим: „Стройте огромные терминалы, сами покупайте ГСМ, сами определяйте тарифы за посадку и взлеты“. Раньше в Узбекистане цена за авиатопливо и услуги была самой высокой в регионе, причем в разы», — сказал Азиз Абдухакимов.

По его словам, цель — максимально быстро трансформировать Узбекистан и открываемые аэропорты в транзитные хабы.

«Надо понимать, что мы потеряли 30 лет. Мы 30 лет не использовали свой транзитный потенциал. В это время Турция и Дубай превратились в ведущие транзитные хабы мира. Но с точки зрения экономики Узбекистан находится в разы в более выгодном положении, чем другие транспортные хабы, если говорить о соседних странах, Дубае и стамбульском аэропорте. Потому что мы находимся ровно посередине. Но огромный транзитный поток между Юго-Восточной Азией и Европой минует Узбекистан, потому что у нас нет ни топлива, ни конкурентных тарифов. Все это тормозило [развитие]» — считает вице-премьер.

Азиз Абдухакимов указал, что Узбекистан по сравнению с соседними странами обладает большим числом преимуществ.

«У нас 365 дней — ясная погода. Казахстан тоже пытается перетянуть транспортные потоки, но у тех же астанинского или алматинского аэропортов с точки зрения погоды больше ненастных дней в году, когда ограничена навигация. У нас 365 дней солнечной погоды, а также наличие исторических центров — Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, Фергана. При таком потенциале Узбекистану было предначертано стать международным транзитным хабом», — заявил он.

Документом запланирована реконструкция взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, командно-диспетчерских пунктов, аэронавигационного оборудования и стационарных наземных узлов связи в международных аэропортах Узбекистана, в которых вводится режим «Открытое небо».

Министерству транспорта и компании «Узбекистон темир йуллари» до 1 сентября поручено запустить прозрачную систему онлайн-продажи билетов E-ticket. В ней будет предусмотрена возможность оформления групповых проездных документов юридическими лицами через личный кабинет, а также отслеживания наличия билетов и их онлайн-бронирования через мобильные приложения.

Им же до 1 декабря поручено разработать план по обеспечению транспортных связок (автобусного и железнодорожного сообщения) между городами страны и сопредельных государств для создания удобной логистики пассажирам международных аэропортов.

Минтранспорта и Служба государственной безопасности до 1 декабря разработают проект положения о порядке предоставления международными перевозчиками подразделениям Пограничных войск СГБ предварительной информации о пассажирах.

Ранее мы сообщали, что указом президента часть затрат субъектов туристской деятельности и авиаперевозчиков по организации чартерных рейсов из других стран в Узбекистан будет субсидироваться, безвизовый режим вводится еще для 20 стран.