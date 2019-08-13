Указом президента Шавката Мирзиёева о мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в стране одобрено предложение о создании туристского транспортного коридора «Туристская магистраль Узбекистана».

Как следует из указа, магистраль протянется от города Ханабада Андижанской области до города Муйнак Каракалпакстана с ответвлением до города Термеза Сурхандарьинской области. Проект предусматривает развитие придорожной инфраструктуры и организацию туристских услуг вдоль автомагистральных дорог.

Рабочую группу по изучению состояния автомагистральных дорог и придорожной инфраструктуры вдоль транспортного коридора возглавил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Ей предоставлены полномочия по выявлению участков дорог, подлежащих капитальному и текущему ремонту, а также определению месторасположения создаваемых объектов придорожной инфраструктуры.

Группа также получила право оказывать содействие предпринимателям в прохождении разрешительных процедур для организации предпринимательской деятельности, связанной с развитием придорожной инфраструктуры (отвод земельных участков, получение разрешений на строительство).

Кроме того, группа будет контролировать исполнение соответствующими государственными органами поручений по решению проблемных вопросов, входящих в их компетенцию (установка дорожных указателей, строительство санитарно-гигиенических узлов и другие).

«Дорожной картой» по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала страны, утвержденной указом, намечено повышение скоростного режима с установкой соответствующих дорожных знаков на межобластных автодорогах или на отдельных полосах движения для автобусных маршрутов, а также на участках дорог, ведущих к туристическим центрам. Эта работа начнется с октября.

До февраля должны быть завершены ремонтные работы по переоборудованию автодороги А-373 «Ангрен — Пап» (перевал «Камчик») для разрешения перевозок пассажиров автотранспортными средствами вместимостью до 15 человек.

Дополнительно одобрены инвестиционные предложения по строительству и реконструкции автомобильных дорог по туристическим маршрутам Узбекистана. Всего в 2020—2021 годах в Ташкенте и регионах запланирована реконструкция 1126,9 км таких дорог.