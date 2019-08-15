Один из 69 граждан Узбекистана, отравившихся в Самарской области России в июле, О. С. скончался, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. Генеральное консульство республики в Казани оказывает содействие в решении организационных вопросов по вывозу тела соотечественника на родину.

В середине июля Следственный комитет России по Самарской области сообщил, что 46 мужчин — граждан Узбекистана 17 июля были доставлены в больницу с признаками отравления, по данному факту проводится проверка. Позже Министерство иностранных дел Узбекистана уточнило, что число отравившихся, работавших на предприятии «Кошелевский посад», достигло 69 человек, в их числе — ребенок, состояние троих было стабильно тяжелым.

По данным МИДа на 15 августа, из 69 госпитализированных с диагнозом «отравление неустановленным веществом», 48 человек продолжают находиться в Самарской областной клинической больнице и Тольяттинской городской клинической больнице №1, их состояние стабильно тяжелое.

Выписались и вернулись на работу 20 человек, они находятся под постоянным наблюдением местных врачей.

«Рабочая группа, созданная из числа ответственных работников Министерства здравоохранения Узбекистана, установила контакты с российскими коллегами для решения возникающих вопросов. Генконсульство в целом держит ситуацию на постоянном контроле», — заверила пресс-служба МИДа.

Ранее Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщило, что ведется работа над дополнительными выездными мероприятиями для помощи соотечественникам. В частности, врачи из Узбекистана могут провести выездной консилиум для пострадавших.

Изучая обстоятельства произошедшего 19 июля, представители Агентства по внешней трудовой миграции в Москве провели встречу с директором «Кошелевского посада» Наилем Шаркаевым. Руководитель предприятия тогда заявил о готовности покрыть расходы на лечение своих работников, а также улучшить их условия питания и проживания. На предприятии работают 70 граждан Узбекистана, они заняты уходом за садом и сбором плодово-ягодной продукции.

Накануне радио «Озодлик» сообщило, что пострадавшие попросили правительство Узбекистана о финансовой помощи для продолжения лечения. По данным издания, мигранты отравились зоокумарином — пестицидом, использующимся для обработки семян от вредителей.