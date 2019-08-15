Врачи из Узбекистана могут быть привлечены для лечения сограждан, остающихся в больницах в Самарской области после отравления в июле, сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений.

Ранее Следственный комитет России по Самарской области сообщил, что 46 мужчин — граждан Узбекистана 17 июля были доставлены в больницу с признаками отравления, по данному факту проводится проверка.

Позже Министерство иностранных дел Узбекистана уточнило, что число отравившихся, работавших на предприятии «Кошелевский посад», достигло 69 человек, в их числе — ребенок, состояние троих было стабильно тяжелым.

Как сообщили «Газете.uz» в Минтруда, на данный момент 58 из 69 пострадавших узбекистанцев, в том числе один ребенок, по-прежнему остаются в Самарской областной клинической больнице и Тольяттинской городской клинической больнице.

По данным министерства, ответственные ведомства сейчас работают над дополнительными выездными мероприятиями для помощи соотечественникам.

Ранее, 19 июля, изучая обстоятельства произошедшего, представители Агентства по внешней трудовой миграции в Москве провели встречу с директором «Кошелевского посада» Наилем Шаркаевым. Руководитель предприятия тогда заявил о готовности покрыть расходы на лечение своих работников, а также улучшить их условия питания проживания.

Отметим, что на этом агропредприятии в Самарской области работают 70 граждан Узбекистана, они заняты уходом за садом и сбором плодово-ягодной продукции.

Радио «Озодлик» накануне сообщило, что пострадавшие попросили правительство Узбекистана о финансовой помощи для продолжения лечения. По данным издания, мигранты отравились зоокумарином — пестицидом, использующимся для обработки семян от вредителей.