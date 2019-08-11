Artel искренне поздравляет всех жителей Узбекистана с праздником милосердия, доброты и человеколюбия — Курбан хайитом. Компания желает всем благ, долгих лет жизни, любви, счастья и процветания, а также удачи во всех начинаниях. Пусть в этот прекрасный день сбудутся все мечты, а вместе с праздником, смехом и радостью в дома войдут здоровье, счастье, достаток, свет, любовь и благополучие.

Узбекистанцы с давних времен отличались своим милосердием, честностью, добротой и заботливостью. Жители Узбекистана никогда не откажутся протянуть руку помощи нуждающимся, с радушием и улыбкой встретят гостей, пожаловавших в дом. Высокие человеческие качества, такие, как дружелюбие и гостеприимство, гуманизм и сострадание заложены в узбекистанцах с детства. Праздник Курбан хайит играет огромную роль в формировании общества с высокими моральными устоями.





Говорят, что положительные мысли и поступки заряжают человека энергией. Исходя из этого можно сделать вывод, что доброта делает людей сильнее. Совершая хорошие поступки люди не только помогают другим, но и меняют мир вокруг себя. Добро всегда возвращается и люди, которых одарили теплом, однажды одарят теплом в ответ.

Компания Artel поздравляет с праздником Курбан хайит. Пусть этот добрый праздник подарит радость и счастье, принесет достаток и любовь в дом, наполнит все семьи добром и пониманием.

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