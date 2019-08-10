Специализированная школа-интернат №1 Каракульского района Бухарской области получила статус Международной школы математики. Это предусмотрено постановлением правительства от 9 августа, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.

Одной из основных задач школы определено углубленное изучение точных и естественных наук с использованием современных информационных технологий, а также иностранных языков, подготовка учащихся к участию в республиканских и международных предметных олимпиадах.

В 2019—2020 учебном году в 7-й класс школы будут зачислены 90 учащихся.

Граждане зарубежных стран смогут обучаться в школе на договорной основе. Школе также разрешено набирать учителей из-за рубежа.