Перед выходными у большинства горожан возникает главный вопрос: куда пойти в городе, чтобы максимально хорошо отдохнуть, и желательно всей семьей. Парк «Фуркат» станет для вас настоящим открытием.

Небольшой и тихий парк был известен давно. Сложно представить, что до 2010 года он представлял собой заросшую лесопарковую зону. С приходом нового руководства в парке произошли большие изменения, и на сегодняшний день это излюбленное место для семейного отдыха и неспешных вечерних прогулок.





С реконструкцией в парке появились аттракционы, на аллеях высадили цветы и установили урны. Теперь он утопает в зелени и цветах, а ухоженные центральные аллеи уводят вглубь парка, к обновленному амфитеатру и летнему кафе. Основные аттракционы отвели малышам — детские карусели, деревянный комплекс с домиками и качелями, автодром, надувные батуты и зоопарк. Те, кто постарше, могут разрядиться, постреляв в тире, или окунуться в виртуальную реальность в 5D-кинотеатре.

В парк вдохнули новую жизнь и он заиграл новыми красками.





Развлечение по душе в любое время года здесь найдут и любители активного отдыха. На протяжении семи лет в парке функционирует ледовый каток Ice Avenue, в котором можно провести время с друзьями или семьей и покататься на коньках. Хоккейная сборная Узбекистана проводит здесь турниры, а фигуристы оттачивают на льду свои навыки. Новички и родители детей могут не беспокоиться о безопасности — каток предлагает в аренду специальную поддержку для обучения катанию, а также услуги инструктора, который в течение получаса обучит азам.

Зимнее развлечение доступно с октября по апрель.





Летом в парк притягивает полюбившийся многим аквапарк Limpopo. Поклонники спокойного отдыха в полной мере насладятся прохладной и чистой водой, расслабленной атмосферой и негромкой музыкой. Всего на небольшой и ухоженной территории четыре бассейна, окруженных лежаками и беседками. Основной бассейн оборудован гидромассажным душем, детский может похвастаться пятью разноцветными горками, а в два бассейна поменьше спускаются прямая и винтовая горки.





Чтобы посетители не остались голодными, здесь работает кафе, в меню которого фаст-фуд и прохладительные напитки. С заботой о каждом аквапарк ввел специальное предложение для женщин и детей. Так по вторникам, средам и четвергам вход стоит вдвое меньше.





Особое внимание и материальную поддержку парк оказывает детским домам, перечисляя средства в их фонд. Неоценимый вклад и благотворительная помощь поступают в Фонд людей с ограниченными возможностями APLA, общество социальной взаимопомощи инвалидов «Мехрибонлик», художественный центр для детей-инвалидов Sanvikt и общественно-культурный клуб «Агидель».

На «День защиты детей» хокимият проводит в парке развлекательные мероприятия для детей социально уязвимых слоев, а также благотворительные ярмарки творческих работ. Повышая интерес у горожан, здесь широко отмечают государственные праздники, устраивают международные выставки собак и ретро автомобилей, музыкальные концерты и культурные мероприятия.





По сей день парк не прекращает развиваться и облагораживаться. Так на завершающих этапах проходит подготовка к открытию «Японского сада». Аккуратные дорожки уводят в живописное место к небольшому водопаду и беседкам, насаженное ивами и редкими кустарниками. Ценители тихого отдыха и рыбалки забудут обо всем мирском возле большого и чистого пруда, в котором уже плавают рыбы.





В парке «Фуркат» каждый найдет занятие по душе и окунется в атмосферу беззаботного детства.

Адрес: Миробадский р-н, ул. Талимарджан, 135

Телефон: (+998) 71−291−34−51

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