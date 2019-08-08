Заказчиком оценки сносимого строения предлагается сделать исключительно собственника. Это предусмотрено проектом постановления Кабинета Министров Узбекистана, опубликованном для общественного обсуждения.

В документе отмечается, что в рамках благоустройства и развития населенных пунктов в зону сноса попадает часть жилых и нежилых строений, включая земельные участки с насаждениями. Для определения размера ущерба собственникам осуществляется оценка сносимых строений независимыми оценочными организациями.

В ряде случаев имеет место неадекватная и недостоверная оценка и завышение цены сносимого строения. В некоторых случаях оценка осуществляется без согласия собственников и после сноса строений. Проект постановление подготовлен Агентством по управлению государственными активами в целях обеспечения справедливой оценки, учитывающей законные права собственников сносимого имущества.

В проекте указывается, что оценка строений должна осуществляться строго на основании кадастровых документов. Строения, не отраженные в кадастровых документах, не включаются в объект оценки, а проведение оценки строений при отсутствии их кадастровых документов не допускается.

Документом предлагается, что заказчиком оценки должен выступать исключительно собственник строений. Расходы собственника, связанные с проведением оценки, в дальнейшем включаются в сумму выплачиваемого ему ущерба. Повторная оценка объекта оценки не допускается, оценочные организации за это могут лишиться лицензии.

В случае несогласия с результатами оценки проводится экспертиза достоверности отчета об оценке. Заказчиком экспертизы выступают исключительно Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента.

Местные власти до начала сноса обязаны проводить разъяснительную работу с собственниками строений о порядке проведения оценки сносимых строений, говорится в документе.

Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру должен будет провести инвентаризацию и оформить кадастровые и правоустанавливающие документы строений, попадающих в зону сноса, исходя из реальной ситуации.

Отчет об оценке будет действительным в течение шести месяцев с даты предоставления отчета собственнику. Если денежная компенсация собственнику не выплачена по истечении шести месяцев, то должна быть проведена повторная оценка.

Оценочные организации и оценщики являются независимыми в своей деятельности. Запрещается вмешиваться в процесс оценки или оказывать давление на оценщиков со стороны заказчика или третьих лиц, говорится в документе.

В случае несогласия хокимията с отчетом об оценке, он, согласно проекту, заключает договор с другой оценочной организацией на проведение экспертизы достоверности отчета об оценке, предоставленного собственником.

Подробнее ознакомиться с проектом и внести свои предложения можно до 23 августа.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по безусловному обеспечению гарантий имущественных прав граждан и субъектов предпринимательства», которым был утвержден новый порядок сноса зданий.