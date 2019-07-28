Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, посетивший в субботу Ургенч, провел видеоселекторное совещание по вопросу сносов недвижимости с участием руководителей областей, министерств и ведомств.

В пятницу ночью около 200 человек, недовольных невыплатой компенсации за снесенное жилье, перекрыли автодорогу Ургенч-Ханка. Ранее — 20 июля — в Яккабагском районе Кашкадарьинской области заместителя хокима района, пытавшегося бульдозером снести двухэтажный магазин, облил бензином и поджёг владелец здания.

Зафар Рузиев и Фарход Эрманов.

Как сообщили источники «Газеты.uz» в правительстве, на совещании за серьезные недостатки в работе строго предупреждены хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.

Кроме того, хокиму Ургенча Шухрату Абдуллаеву и прокурору города Ж. Давлатову вынесен выговор. Хоким Яккабагского района Шохмурод Донаев и прокурор района Жамшид Халилов были увольнении по итогам изучения, проведенного Администрацией президента. В отношении заместителя хокима Яккабага по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мансура Туймаева, превысившего полномочия, возбуждено уголовное дело.

Абдулла Арипов подчеркнул, что вопрос, связанный со сносами жилых и нежилых объектов, взят под личный контроль президента Шавката Мирзиёева.

Глава правительства заявил о внедрении с 27 июля новой системы по вопросам сносов. Отныне председатель Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента обязаны согласовывать планы территорий, запланированных к сносу, с Кабинетом Министров.

Министерству строительства поручено пересмотреть все генеральные планы и при их разработке максимально минимизировать возможный ущерб жилым и нежилым объектам.

Министерству юстиции поручено провести повторную инвентаризацию действующих нормативно-правовых актов, связанных со сносом недвижимости и выплатой компенсаций, и внести в правительство предложения по их совершенствованию.

Абдулла Арипов поручил председателю Совета Министров Каракалпакстана, хокимам областей и Ташкента начиная с 27 июля прекратить снос жилых и нежилых объектов в случае отсутствия предварительного уведомления граждан и невыплаты компенсации. Именно эти действия местных властей, нарушающие законодательство, вызывают сильное недовольство населения в последние годы.

Проблему массовых сносов недвижимости с нарушением законодательства ранее подвергли критике депутаты Законодательной палаты. Накануне о проблеме высказались министр юстиции Русланбек Давлетов и председатель Общенационального движения «Юксалиш» Акмал Бурханов.