Поздно вечером в пятницу жители домов, снесенных в махалле «Ашхабад» в Ургенче, перекрыли автодорогу, ведущую в Ханкинский район. Эту информацию, появившуюся в социальных сетях, «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе хокимията Хорезмской области. По оценке областной администрации, в акции приняли участие около 200 человек.

Причиной недовольства людей стала неполная выплата компенсаций за разрушенные дома. Жителям махалли, снесенной для строительства малой промышленной зоны, были выделены земельные участки в поселке Чандиркиёт в Ургенчском районе. Многие из них уже несколько недель вынуждены жить во временных строениях, возведенных из материалов, оставшихся от их домов.





Согласно соглашению, которое хокимият города подписал с жителями, они должны были получить 50% суммы, в которую оценено их имущество, а после завершения сноса, — оставшуюся половину. Однако договоренности выполнены не были.

Как сообщили в областном хокимияте, ночью к собравшимся приехал хоким области Фарход Эрманов, который постарался успокоить людей и пообещал вернуться утром, чтобы уладить все имеющиеся вопросы. Позже движение на перекрытом участке дороги было возобновлено.

С 7:30—8:00 субботы хоким во главе специальной рабочей группы находится на месте и общается с каждой семьей, сообщили в пресс-службе хокимията. Фарход Эрманов заверил жителей, что в течение трех рабочих дней (до среды) все получат обещанные 50% компенсации, а до 10 августа — 100% положенной суммы. При этом компенсация должна быть выплачена полностью, без удержания денег за стройматериалы из снесенных домов.

По просьбам некоторых семей принято решение увеличить площадь предоставляемых земельных участков. Кроме того, жителям пообещали бесплатно выделить песок, возможно, щебень, а также добиться скидки в 10% на приобретаемые стройматериалы, сообщили в хокимияте.