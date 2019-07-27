Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, прибывший в субботу в Ургенч, провел видеоселекторное совещание с участием руководителей областей, министерств и ведомств по вопросу сносов недвижимости.

На собрании хоким Ургенча Шухрат Абдуллаев и прокурор города Ж. Давлатов получили выговор за допущенные ошибки, сообщается на странице хокима Хорезмской области Фархода Эрманова в Facebook.

Глава правительства прибыл в Ургенч для изучения ситуации, в которой оказались жители домов, снесенных в махалле «Ашхабад». Накануне около 200 человек перекрыли дорогу Ургенч-Ханка, выражая недовольство невыплатой компенсации.





В субботу жителям, переселенным в Ургенчский район, начали выплату обещанной компенсации. На фотографиях пресс-службы хокимията Хорезмской области видно, как сотрудники филиала Национального банка Узбекистана выдают деньги людям в мешках.

Хоким области Фарход Эрманов, встретившийся с жителями снесенных домов утром, заверил их, что полная сумма компенсации будет выплачена до 10 августа. Кроме того, жителям обещано бесплатно выделить песок и скидку в 10% на стройматериалы, а некоторым семьям — увеличить площадь предоставляемых земельных участков.