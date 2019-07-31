Компания Samsung дарит отличную возможность приобрести два продукта по цене одного. С 19 июля при покупке телевизора большой диагонали покупатель получит пылесос в подарок.

Акция распространяется при покупке следующих моделей телевизоров: UE49NU7100UCCE, UE55NU7100UCCE, UE55NU7400UCCE, UE65NU7400UCCE.

Приятным дополнением к покупке станет пылесос VС5610 или VС4550 в зависимости от приобретенной модели телевизора. Легкие, эргономичные и удобные в использовании пылесосы стали хитами продаж.





Акция действует с 19 июля по 18 августа в точках продаж техники Samsung по всему Узбекистану.

Количество подарков ограничено.

Получить информацию об акции и точках продаж можно по номеру 7799.

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