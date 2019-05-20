С 1 июня вступает в силу запланированное повышение тарифов на природный и сжиженный газ, а также на электроэнергию. Поэтапное изменение цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы было утверждено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 1 ноября 2018 года.

Цена кубометра газа, отпускаемого населению при наличии счетчиков, составит 350 сумов (сейчас — 320 сумов). При отсутствии счетчиков кубометр газа, отпускаемого на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 605 сумов (сейчас — 553 сума), на отопление — 350 сумов за кубометр (сейчас — 320 сумов).

Килограмм сжиженного газа будет стоить 1200 сумов вместо нынешних 950 сумов.

Стоимость 1 кВт·ч для бытовых потребителей увеличивается с 250 сумов до 280 сумов.

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, цена 1 кВт·ч составит 140 сумов (сейчас — 125 сумов).

Последний раз тарифы на газ и электроэнергию повышались в ноябре. Тогда же было объявлено, что следующее повышение цен состоится 1 июня.