С 1 июня вступает в силу запланированное повышение тарифов на природный и сжиженный газ, а также на электроэнергию. Поэтапное изменение цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы было утверждено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 1 ноября 2018 года.
Цена кубометра газа, отпускаемого населению при наличии счетчиков, составит 350 сумов (сейчас — 320 сумов). При отсутствии счетчиков кубометр газа, отпускаемого на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 605 сумов (сейчас — 553 сума), на отопление — 350 сумов за кубометр (сейчас — 320 сумов).
Килограмм сжиженного газа будет стоить 1200 сумов вместо нынешних 950 сумов.
Стоимость 1 кВт·ч для бытовых потребителей увеличивается с 250 сумов до 280 сумов.
Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, цена 1 кВт·ч составит 140 сумов (сейчас — 125 сумов).
Последний раз тарифы на газ и электроэнергию повышались в ноябре. Тогда же было объявлено, что следующее повышение цен состоится 1 июня.
Djora Abdumavlyanov
А что насчёт повышения з/ платы, пенсий и пособий. Раньше при повышении коммун. услуг всегда повышали з/пл. пенсию, пособие.
Islom Abduvosikov
Lutshe bi ob uslovii podyezdov i tratuarov podumalibi
Дилшод Уразов
Негативний комментария ёзадиганла диккатига.. барбир силани хич Ким ешитмиди
Батыр Зенюков
Ура ура ура
Просто Лариса
вот и дождались! Раньше повышалась пенсия 2 раза в год. А сейчас ? Один раз и то мизер. За 3 года у меня минималка. На что жить,не понятно. Одни услуги оплачиваю.
Алишер Расулов
В принципе согласен с Дилшодом Уразовым. Только хотелось бы, чтобы повышение с 1 июня косалось бы использованных энергоносителей после этой даты. А то по факту с 1 июня у вас оплату за МАЙ не принимают по старой цене. Получается государство просто “кидает“ своих граждан. Декларирую повышение с 1 июня фактически повышает с 1 мая. Вот это как минимум непорядочно.
Abu Uzbek
Xudoga shukur!
Учкун Хисамов
Главное что бы был газ и свет и оплата уходило в нужное место, а всё другое ерунда. Раньше ни тебе света, ни тебе газа а платежка приходит как будто у меня в доме фабрика.
Алексей Данилов
А за гас с человека сколько?
Лёлик Болик
Спасибо большое, что не забываете о нас.
Расул Расулов
А можно каждый месяц поднимать?!!
Odil Alikhodjaev
Согласен с -Алишер Расулов-. Оплату по старому тарифу надо принимать до 10 числа.
Алексей Николаевич
Да здравствует Кристин Логард. Куда ни приедет МВФ сразу начинаются повышения цен на энергоносители. Украина тоже так начинала “дружить“ с МВФ. Результат известен всем.
Марсель Камаров
с ноября прошлого года не повышалось цены на газ и свет.. не странно ли это обеснение с одалжением.. вы законатворцы понимаете что вы без основание и без пречины поднимаете цену. это нарушение закона и не уважение народа значет было ушемлено конституционые права граждан.. может я не прав а может и нет а хотя кто меня услышет..
Jasur Ayupov
Спасибо большое за такую щедрость. А вы подумайте сразу зарплату забрать чтоб мининимизировать человеческий фактор. Чтоб не мы приносили а сразу к вам на счет деньги падали. Так же легче? А мы будем дальше молчать как рыбы и стоять на месте как бараны. Еще больше повысте еще будем молчать. На столько мы непобедимый — великодушний народ. Свадьбы делать не будем. Кушать не будем. Машины покупать не будем. Будем только платить и платить. Так и помрем, а самое главное юртимиз тинч. Осмогимиз мумаффо. Всем добра!
Jura Koziev
За великую мудрость центральных газет, благодарен Властям Народ — благодарен за газ благодарен за свет и за то, что ещё живёт!
Борзунов Алексей
МВФ рулит и указывает! Вот истинная цена кредитов!