Дело экс-генпрокурора Отабека Муродова рассматривается в рамках дела бывшего председателя Службы государственной безопасности Ихтиёра Абдуллаева. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.uz».

Об освобождении Отабека Муродова от должности генпрокурора стало известно 20 июня. Днем позже президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что экс-генпрокурор обвиняется во взяточничестве, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Источники «Газеты.uz» сообщали, что в середине июля в военном суде Узбекистана начался закрытый судебный процесс по делу бывшего председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева. Всего по делу экс-руководства СГБ проходят более 10 человек, в том числе бывший первый заместитель главы СГБ Джахонгир Эгамов и экс-зампредседателя Верховного суда Баходир Дехканов.

Отметим, что военные суды рассматривают дела, касающиеся государственных секретов, дела о преступлениях, совершенных военнослужащими Минобороны, СГБ, МЧС, войск МВД и других воинских формирований, военнообязанными во время прохождения учебных сборов, а также гражданские дела по искам военнослужащих к командованию воинских частей. По состоянию на октябрь 2018 года, в Узбекистане работают 10 военных судей.