Женщины составляют 12,4% всех судей в Узбекистане, следует из отчета миссии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Отчет был представлен на международной конференции в Ташкенте 23 мая.

По данным организации, общее количество судей в Узбекистане по состоянию на 23 октября 2018 года составляло 1038, из них мужчины — 909 (87,6%), женщины — 129 (12,4%).

Наибольшее количество судей (344) работают в судах по уголовным делам, наименьшее (10) — в военных судах. Мужчины больше вовлечены в уголовное судопроизводство (319), женщины — в гражданское (59). Именно в судах по гражданским делам наблюдается наименее сильный гендерный дисбаланс — 198 мужчин (77%) и 59 женщин (23%).

Женщины-судьи не представлены в военных судах (0).

По состоянию на октябрь 2018 года в Узбекистане функционировало 57 судов — по 14 судов по уголовным делам, гражданским делам, экономических судов, административных судов Каракалпакстана, областей и города Ташкента, а также 1 военный суд.

Кроме того, имеются 549 межрайонных и районных (городских) судов: 199 судов по уголовным делам, 75 судов по гражданским делам, 71 экономический суд, 199 административных судов и 5 военных судов.

Ситуация в России и других странах

Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Россия) изучили вопрос гендера в российском судебном сообществе. Исследование показало, что профессия судьи в России феминизировалась — доля женщин в судейском корпусе составляет 66%.

В странах Европы похожая картина наблюдается только в Польше и в Нидерландах — 63% и 75% женщин соответственно. Во Франции женщины составляют 54% судей, в Италии — 48%. В англо-саксонских странах ситуация обстоит иначе: в США женщин-судей — лишь 30%, в Канаде — 33%, в Англии и Уэльсе (Великобритания) — только 23%. Причем в этой группе стран гендерный дисбаланс в профессии сочетается с разными карьерными возможностями для женщин и мужчин, что связано с очень высоким статусом судьи.

Российская ситуация в судах, по мнению ученых, объясняется тем, что на должностях помощников и секретарей судей трудятся преимущественно женщины. Именно из этой категории работников главным образом рекрутируются новые судьи. У них есть важнейшее преимущество, пишут исследователи, за годы рутинной работы они приобретают опыт ведения дел и контролируют значительную часть документооборота.

Кроме того, кропотливый и малооплачиваемый труд напоминает офисную работу секретаря, которая традиционно считается женской. Для семейных мужчин она недостаточно доходна и не обещает быстрого карьерного взлета. Таким образом, рекрутинг «из секретарей» и приводит к феминизации профессии.