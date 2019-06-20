Отабек Бахритдинович Муродов освобожден от должности генерального прокурора в соответствии с пунктом 12 статьи 93 Конституции Узбекистана, сообщила пресс-служба президента страны. Причины увольнения не сообщаются.

Отабек Муродов возглавлял Генеральную прокуратуру с 31 января 2018 года. До этого занимал пост государственного советника президента (2017−2018). Работал заместителем министра юстиции (2015−2017), занимал различные должности в аппарате президента (2010−2015) и Генеральной прокуратуре (1998−2010).

На пост генерального прокурора Узбекистана назначен Нигматилла Тулкинович Юлдашев, прежде возглавлявший Сенат Олий Мажлиса Узбекистана. Он был избран председателем верхней палаты парламента в 2015 году.





Ранее, с 2011 года, работал министром юстиции. Трудовую деятельность начинал в должности стажера прокуратуры города Алмалыка, работал в органах прокуратуры старшим следователем, прокурором управления, начальником отдела, начальником департамента при Генеральной прокуратуре и заместителем генерального прокурора.

Избрание нового председателя Сената Олий Мажлиса, как ожидается, пройдет в ходе 20-го пленарного заседания верхней палаты парламента, которое состоится 21 июня.