На акции за честные выборы в Московскую городскую Думу 27 июля были задержаны 1373 человека, сообщила «Медуза». Всего в акции приняли участие, по данным Министерства внутренних дел России, на которые ссылается проект «ОВД-инфо», 3500 человек.

Число задержанных на акции уже назвали рекордным. Как минимум 42 человека среди них — несовершеннолетние. Кроме того, проект «ОВД-инфо» сообщил о 25 избитых полицейскими.

Участники акции требовали регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Среди кандидатов — Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Иван Жданов, Любовь Соболь и Илья Яшин, их в день акции также задерживали.

Неделей ранее, 20 июля в Москве прошел митинг под лозунгами «за честные выборы в Мосгордуму», который стал самым массовым в столице России за последние годы. МВД сообщало об около 12 тысячах участников.

Выборы в Мосгордуму намечены на единый день голосования 8 сентября. Ряд политиков заявляет о махинациях с документами независимых кандидатов, которым, как постановили избирательные комиссии, не хватило подписей для выдвижения, пишет Euronews.

Несогласные с этим решением отмечают, что многие подписи были забракованы из-за ошибок сотрудников избирательных комиссий и чиновников, а сотни избирателей таким образом объявлены несуществующими. В Мосгоризбиркоме и Центризбиркоме возлагают ответственность за недопуск к выборам на самих оппозиционных политиков.