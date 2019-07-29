Начальник отдела внутренних дел Касбийского района подполковник Чори Кучаров освобожден от должности по итогам служебной проверки УВД Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба МВД.

Проверка в отношении бывшего начальника ОВД начата 24 июля после появления видеозаписей, на одной из которых фермер спорит с представителями ОВД, а на другой видно, как фермеров заперли в автобусе. Также сообщалось, что прокуратура Кашкадарьинской области проводит доследственную проверку.

Оба инцидента были связаны с ежедневными семинарами по эффективному использованию земель, которые носят добровольно-принудительный характер. В первом случае сотрудники ОВД пришли к фермеру, пропустившему семинар, во втором — сотрудников фермерских хозяйств и мирабов (водораспределителей), пришедших на семинар, отчитали по разным причинам, надели на них наручники и заперли на два часа в автобусе.