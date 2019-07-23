С 22 июля сотрудники УБДД ГУВД Ташкента совместно с представителями Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана приступили к мероприятиям по выявлению водителей, не оплативших штраф за нарушение Правил дорожного движения в положенный срок, сообщила пресс-служба управления.
По данным ГУВД, на территории Ташкента работают 20 комплексов «Автокон», которые автоматически выявляют должников. Есть они и на постах дорожно-патрульной службы на въезде и выезде из города. Если за водителем числится просроченный штраф за нарушение ПДД, его остановят и поместят автомобиль на штрафплощадку.
В соответствии со статьей 291 (Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств) Кодекса об административной ответственности в случае неуплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения, зафиксированное средствами фото- и видеофиксации, по истечении 60 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа, транспортное средство задерживается до окончания производства по исполнению постановления о наложении штрафа.
Андрей М
Почему им можно кататься когда они не оплатили штрафы, а тем кто незаплатил один месяц за коммунальные так сразу приходит БПИ и отключает. Где справедливость?
Joker Jokerov
Добрый день всем! После такого “умного“ решения возникло несколько вопросов:
1. Какой срок выделяют для оплаты штрафов? Допустим — установленных 30 дней. Если водитель был засечён автоматическим средством фиксации нарушений, то как он будет знать, что “счётчик пошёл“? Кстати, мне лично письмо счастья пришло лишь через полтора месяца после фиксации.
2. Заработала ли нормально служба оповещений (смс-информирование, сайт и т.п.), посредством которой можно узнать о своих штрафах? Кстати, когда мне пришло письмо счастья, я отправил запрос на сайт. Пришёл ответ: “никаких нарушений“
3. Из каких источников сотрудник, который зафиксировал (поймал) просрочника на дороге, будет знать, что “водитель знает о своём нарушении“? Кстати, данный вопрос возник из-за наличия ситуаций, описанных в пп. 1 и 2.
Ledy Klara
Для начала попросила бы ГУВД во время отправлять штраф квитанции. Штраф был выписан 25 января, письмо счастья пришло в 5 июля. И только после того, как остановили и грозились штраф площадкой. Оплатили на месте даже не выяснив был штраф или нет. Письмо пришло после оплаты штрафа, оказалось скорость 64 км/ч, где был знак 50 км/ч