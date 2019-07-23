С 22 июля сотрудники УБДД ГУВД Ташкента совместно с представителями Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана приступили к мероприятиям по выявлению водителей, не оплативших штраф за нарушение Правил дорожного движения в положенный срок, сообщила пресс-служба управления.

По данным ГУВД, на территории Ташкента работают 20 комплексов «Автокон», которые автоматически выявляют должников. Есть они и на постах дорожно-патрульной службы на въезде и выезде из города. Если за водителем числится просроченный штраф за нарушение ПДД, его остановят и поместят автомобиль на штрафплощадку.

В соответствии со статьей 291 (Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств) Кодекса об административной ответственности в случае неуплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения, зафиксированное средствами фото- и видеофиксации, по истечении 60 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа, транспортное средство задерживается до окончания производства по исполнению постановления о наложении штрафа.