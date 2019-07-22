Легко заметить активное развитие туризма и увеличение туристского потока в Узбекистан. У каждого прибывающего туриста возникает вопрос: куда пойти? Именно для ответа на этот вопрос разработан сервис wlcm.city, обеспечивающий гостей города полезной информацией о туристических, культурных и развлекательных местах.

Сервис представлен в виде стенда, на котором размещены удобные карточки на русском и английском языках с информацией об объектах в пяти категориях, картой проезда и QR-кодом с подробностями, навигацией или ссылкой на сайт объекта.





Для измерения эффективности сервиса заведениям предлагается предоставлять скидку или какой-либо комплимент предъявителю фирменной карточки. Вместе с тем на стендах будут представлены туристические карты Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы с достопримечательностями и рекламируемыми объектами.

Не нужно ждать, когда турист скачает специальное приложение, найдет доступ к интернету, сориентируется в городе и возможно увидит ту или иную рекламу. Стенды установлены в местах пребывания и проживания туристов, тем самым достигая наибольший целевой охват.





Стенды распространяются бесплатно. Их можно увидеть в Международном аэропорту имени Ислама Каримова, на Центральном вокзале, в крупных и средних отелях, а также в популярных хостелах. Количество локаций, в которых размещены стенды, регулярно растет.

Удобство сервиса заключается в системе подписки и отсутствии дополнительной платы.

Компания-разработчик wlcm.city открыта для сотрудничества с организациями, которые ищут инструменты по привлечению туристов и гостей в Узбекистан.

Телефон: (+998) 91−797−46−00

Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Истикбол, 15

Сайт: wlcm.city

E-mail: info@wlcm.city

Telegram: @WLCM_CITY

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