ГУВД Ташкента заявило, что максимально объективно рассмотрит ситуацию, описанную автором «Газеты.uz» Никитой Макаренко в статье о непринятии мер сотрудниками ОВД в отношении ночного клуба, чья громкая музыка мешает жителям в ночное время.

20 июля журналиста, в очередной раз позвонившего по номеру 102 в связи с громкой музыкой в клубе FIFTY, самого отвезли в отдел внутренних дел, отобрав при этом телефон.

«Действия сотрудников будут изучены. Вместе с тем сообщаем, что данная проблема должна решаться комплексно, поскольку ночной клуб своей вины не признает и вопрос является спорным», — сообщила пресс-служба ГУВД.

Заявление Никиты Макаренко «будет рассмотрено в установленном порядке, в том числе с повторным измерением уровня шума соответствующими службами», отметили в главном управлении.

«Пользуясь случаем, выражаем Макаренко Н. А. свое уважение за активное участие в жизни общественности, неравнодушие ко многим социально-значимым проблемам и сотрудничество с пресс-службой ГУВД г. Ташкента», — говорится в заявлении.