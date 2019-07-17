Министерство народного образования Узбекистана изучает сообщение о привлечении учителей школы №9 города Чуст Наманганской области к принудительному труду, сообщила пресс-служба МНО.

16 июля издание Kun.uz рассказало о привлечении учителей к реконструкции школы. По словам педагогов, они участвовали в строительных работах по собственному желанию.

Заведующий районного отделения народного образования Шавкатбек Юлдашев отметил, что реконструкция школы проводится в рамках программ «Обод марказ» (Благоустроенный центр) и «Обод кишлок» (Благоустроенное село). По данным издания, на строительные работы в школе выделено 3 млрд сумов.

МНО подчеркнуло, что после изучения ситуация в отношении лиц, допустивших эту ситуацию, будут приняты меры в рамках законодательства.

Согласно постановлению президента от 14 августа 2018 года (ПП-3907), категорически запрещается привлекать сотрудников системы народного образования к принудительному труду, включая благоустройство и озеленение территорий районов и городов, сезонным сельскохозяйственным работам, а также к работам, не связанным с их служебными обязанностями.

МНО напоминает, что работники системы народного образования могут обращаться на портал ovoz.uzedu.uz или по телефону (+998−99) 988−10−06 при нарушении их прав.

Государственная инспекция труда при Министерстве занятости и трудовых отношений взяла под контроль ситуацию в Чусте. Как сообщила пресс-служба Минтруда, при нарушении трудовых прав можно обращаться по телефону доверия инспекции (+998−71) 200−06−00 или же через Telegram-бот @mehnathuquqbot. Анонимность заявителя будет обеспечена.

Ранее руководитель Касансайского районого отдела народного образования в Наманганской области был уволен за привлечение учителей к работам по бетонированию набережной в рамках госпрограммы «Обод марказ».