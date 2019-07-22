Более 383 зданий колледжей по всему Узбекистану преобразуют в общеобразовательные школы. В результате реорганизации в 2019/2020 учебном году появятся 224 тысячи дополнительных учебных мест, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Так, в Ташкенте в систему народного образования передадут здания Мирабадского профессионального колледжа компьютерных технологий, Мирабадского промышленного профессионального колледжа, Ташкентского финансово-экономического колледжа (Сергелийский район) и Юнусабадского профессионального колледжа компьютерных технологий.

В Каракалпакстане и в Ташкентской области будет реорганизовано по 19 колледжей, Сурхандарьинской и Ферганской — по 45, Джизакской и Наманганской — по 26, Бухарской — 20, Андижанской — 34, Кашкадарьинской — 46, Навоийской — 13, Самаркандской — 54, Сырдарьинской — 9, Хорезмской — 23 (подробный список).

До 10 августа рабочие группы под руководством глав регионов должны организовать работу по передаче зданий и сооружений, территорий, мебели, учебных лабораторий и спортивного инвентаря общеобразовательным учебным заведениям с коэффициентом загруженности «2» или выше.

В министерстве призвали членов наблюдательного совета и общественности проконтролировать процесс передачи зданий, сооружений и имущества колледжей в систему народного образования.