Премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Казахстана Аскар Мамин открыли автомобильную дорогу международного значения «Бейнеу — Акжигит — граница Узбекистана». Видео с церемонии открытия опубликовано в Instagram главы казахстанского правительства.

«Дорога позволит обеспечить более короткий выход узбекских товаров на рынки России и стран Кавказа через казахстанские морские порты и автодороги», — сказал глава правительства Казахстана.

Как отметил Аскар Мамин, товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном в прошлом году составил 3 млрд долларов, а с начала года этот показатель вырос на 25%.

Напомним, выстраивание логистической инфраструктуры является одной из основных задач, стоящих перед Узбекистаном ради развития экспорта, поскольку страна не имеет выхода к морским путям. Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в июне, Шавкат Мирзиёев призвал начать разработку Стратегии сотрудничества ШОС по развитию взаимосвязанности эффективных экономических и транспортных коридоров.