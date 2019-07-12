Водитель автобуса Isuzu 51-летний А. А. на 125-м км автомагистрали «Душанбе — Ташкент» не справился с управлением, отчего автобус опрокинулся на обочину, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Авария случилась 11 июля в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области в 11:00 утра.

Двое пассажиров, находившихся в автобусе, госпитализированы, еще 18 оказана медицинская помощь.

По словам водителя А. А., причиной происшествия стало то, что по дороге автобус «подрезал» неустановленный автомобиль Spark красного цвета.

Ведется доследственная проверка.