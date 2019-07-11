Евгений Владимирович Биргер освобожден от должности генерального директора национального почтового оператора «Узбекистон почтаси» («Почта Узбекистана»), следует из опубликованных данных на сайте компании.

29 июня состоялось собрание акционеров компании. На нем стало известно, что по итогам 2018 года «Узбекистон почтаси» понесла убытки в размере 27,8 млрд сумов ($3,2 млн), когда как в 2017 году компания получила 274,3 млн сумов чистой прибыли ($32 тысячи), а в 2016 году — 1,6 млрд сумов ($186,5 тысяч).

Часть убытков (13,2 млрд сумов) были покрыты за счет средств, сформировавшихся из чистой прибыли прошлых лет. Эти средства изначально должны были быть направлены на развитие производства (с условием капитализации в будущем). Оставшиеся 14,5 млрд сумов также будут компенсированы за счет будущей прибыли.

На том же собрании акционеры единогласно выступили против продления полномочий Евгением Биргером еще на один год. Кроме того, по итогам встречи было принято решение внести изменения в составы ревизионной комиссии и наблюдательного совета, а также в список аффилированных лиц.





Евгений Биргер возглавил «Узбекистон почтаси» 23 мая. Выступая на конференции #MITCROADMAP2018 в Ташкенте за день до этого, Евгений Биргер заявил, что «Почта Узбекистана» не справляется с действующими нормативами и традиционной деятельностью и нуждается в коренных изменениях. Он представил проект «Почта 2.0», предусматривающий «глубокую интеграцию почты в деятельность организаций и в жизнь граждан».

В феврале 2018 года президент Шавкат Мирзиёев поручил разработать предложения о реформировании «Узбекистон почтаси» с привлечением зарубежных консультантов и изучением передового международного опыта.

Как сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, исполняющим обязанности гендиректора «Узбекистон почтаси» назначен Алишер Насибуллаевич Файзуллаев, который с ноября 2016 года по февраль 2019 года занимал пост генерального директора Агентства по интеллектуальной собственности (до передачи АИС Министерству юстиции). Ранее также работал первым замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций (2015−2016).