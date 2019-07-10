Узбекистан может получить доступ к мировым долговым рынкам, еще раз выпустив еврооблигации в долларах в этом году после первого удачного старта евробондов в феврале. Об этом агентству Bloomberg заявил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на полях Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге 3−5 июля.

«Международные инвесторы должны иметь возможность видеть кредитную историю страны, — заявил глава Центробанка. — Наш первый выпуск еще не делает нам историю, он просто создал бенчмарк».

Напомним, Узбекистан в феврале разместил дебютные еврооблигации сроком обращения 5 и 10 лет совокупным объемом 1 млрд долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Рейтинговые агентства Fitch Ratings и Standard & Poor’s присвоили первому выпуску оценку «BB-», аналогичная оценка — у Бразилии, Северной Македонии и Грузии.

По словам Мамаризо Нурмуратова, новые облигации будут выпущены на аналогичную сумму — 1 млрд долларов. Коммерческие банки Узбекистана также могут начать продавать долларовые облигации в этом году, отметил руководитель ЦБ.

«Нам не нужны деньги для государственных расходов, но мы должны присутствовать на международном рынке, — считает глава Центробанка. Он добавил, что на данный момент имеет смысл выпускать облигации в долларах, потому что внешняя торговля страны осуществляется, в основном, в этой валюте.

Инвесторы предложили более 5,5 млрд долларов за первую продажу евробондов в Узбекистане. Согласно индексам Bloomberg Barclay, облигации поднялись до 8,4% с момента их продажи 14 февраля, по сравнению с 6,2% в среднем по долларовым долгам на развивающихся рынках.

«Мы даем сигнал иностранным инвесторам для прямых инвестиций и выходим на рынок долговых обязательств, — сказал Мамаризо Нурмуратов. — Размещение государственных долговых обязательств дает нам оценку прогресса наших реформ».

Средства, полученные от первой продажи, были распределены следующим образом: 889,2 млн долларов размещены посредством аукциона на депозитные счета коммерческих банков, 20 млн долларов выданы в качестве долга «Агробанку» и 89,9 млн долларов выданы в качестве ссуды Навоийскому горно-металлургическому комбинату.