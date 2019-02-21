Рейтинговое агентство Fitch Ratings 20 февраля присвоило первым выпускам еврооблигаций Узбекистана рейтинги «BB-».

Рейтинги находятся на одном уровне с предварительными рейтингами и с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) Узбекистана в иностранной валюте, который Fitch присвоило на уровне «BB-» со «Стабильным» прогнозом 20 декабря.

Рейтинги облигаций чувствительны к изменениям долгосрочного РДЭ Узбекистана в иностранной валюте, говорится в сообщении агентства.

14 февраля Узбекистан разместил на Лондонской фондовой бирже облигации на 500 млн долларов со ставкой 4,75% и погашением в 2024 году и на такую же сумму со ставкой 5,375% и погашением в 2029 году.

Чистые поступления по облигациям будут использованы на общие бюджетные цели, включая инфраструктурные проекты.