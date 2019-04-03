Постановлением президента Узбекистана от 2 апреля определен список получателей средств, поступивших от размещения в феврале 5-летние и 10-летние евробонды на сумму 1 млрд долларов.

Как сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале, «для дальнейшего повышения благосостояния страны и народа, финансирования стратегически важных проектов» средства с условием получения соответственных процентов будут направлены на следующее:

889,2 млн долларов будут размещены посредством аукциона на депозитные счета коммерческих банков;

20 млн долларов будут выданы в качестве долга АКБ «Агробанк»;

89,9 млн долларов буду выданы в качестве ссуды государственному предприятию «Навоийский горно-металлургический комбинат».

14 февраля Узбекистан разместил на Лондонской фондовой бирже облигации на 500 млн долларов со ставкой 4,75% и погашением в 2024 году и на такую же сумму со ставкой 5,375% и погашением в 2029 году.

Отмечалось, что чистые поступления по облигациям будут использованы на общие бюджетные цели, включая инфраструктурные проекты.