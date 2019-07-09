Государственный экологический контроль выявил 2524 нарушений законодательства в области охраны растительного мира и его использования за первое полугодие. Сумма наложенных штрафов составила 513,4 млн сумов, говорилось в понедельник на брифинге Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, посвященном проблеме вырубки деревьев.

При этом в 1571 случаях был нанесен ущерб растительному миру, его сумма составил 2,24 млрд сумов. По 1232 административным делам взыскано штрафов на 961,9 млн сумов. Возбуждено семь уголовных дел за незаконную вырубку деревьев. Общая сумма ущерба по уголовным делам составляет 1,4 млрд сумов.

В суды, прокуратуру и органы внутренних дел отправлено 189 административных и уголовных дел против физических и юридических лиц для взыскания штрафов и суммы компенсация.

Все средства от штрафов и исков, наложенных за нарушение природоохранного законодательства, поступают в Республиканский фонд экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами. Фонд используется для финансирования государственных экологических программ.

Согласно постановлению Кабинета Министров об упорядочении использования деревьев, не входящих в лесной фонд, за законную вырубку каждого здорового дерева необходимо посадить 10 молодых деревьев. О процедуре законной рубки деревьев «Газета.uz» писала ранее.

«Если вырубка деревьев связана со строительством, мы заставляем подписывать договоры на приобретение саженцев с уполномоченными организациями, чтобы саженцы были оплачены. Когда будет осенний посадочный период, деревья будут высажены. В июле деревья бессмысленно сажать. У нас ведется картотека. Осенью при планировании весенней кампании по посадке деревьев будем учитывать эту составляющую обязательно», — рассказал заместитель начальника Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды Артур Мустафин.

Он добавил, что в последнее время Ташкент отдает предпочтение дубам, каштанам, ясеням и кленам, а не хвойным деревьям. Эти породы хорошо адаптированы к местному климату и устойчивы к вредителям.

«Сейчас разрабатывается концепция развития Ташкента на 2020−2025. Вопросы экологии будут даны отдельным разделом. Рекомендации будут выработаны политикой развития города в этом направлении», — заявил Артур Мустафин.

Он отметил, что специальная комиссия при Ташгорэкологии совместно с управлениями благоустройства изучает вопрос приживаемости саженцев, высаженных в марте в рамках «Зеленой инициативы».

«Есть определенные проблемы. Не все саженцы прижились. Мы будем делать выводы: какого возраста лучше сажать деревья, каких пород, что нужно учитывать при высадке. В махаллях саженцы приживаются хуже, чем под управлением благоустройства. Мы будем учитывать эти вопросы при осенней посадке», — заверил Артур Мустафин.

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о лечении больных растений, Артур Мустафин пояснил, что в советское время обработкой растений от вредителей занималась Станция защиты растений. Организация находилась на балансе главного управления благоустройства Ташкента. В 1990-е годы станцию перевели на хозяйственный расчет, а потом она разорилась и исчезла.

«Сейчас изучается техническая сторона реанимации этой организации. Разработаны структурные эскизы, учтен необходимый технический арсенал. Стоит учесть, что ТСЖ (товарищество собственников жилья — ред.), предприятия и государственные ведомства ответственны за сохранность и лечение деревьев, произрастающих на их территории. Успех мероприятия зависит от готовности организаций тратиться на благополучие растений», — поведал Артур Мустафин.

Он рассказал, что на рубеже нового тысячелетия импорт новых саженцев в республику не контролировался карантинной службой. Поэтому в прошлом году большое внимание было уделено воссозданию карантинной службы.

Говоря о формовке деревьев, Артур Мустафин подчеркнул, что требования к формовке деревьев у каждой породы дерева свои. Пересечение кроны деревьев способствует развитию болезней или угнетению деревьев.

«Деревья зачастую растут вблизи жилых домов. Ветки ломают крыши. Деревья, растущие вдоль дорог, не должны препятствовать видимости светофоров и знаков. Бывает, что формовка проводится неправильно. Некоторые несознательные работники, чтобы не утруждать себя двух-трехкратной формовкой в течение года, приезжают один раз, спиливают все, что можно. С такими мы стараемся бороться и привлекаем их к ответственности», — подытожил Артур Мустафин.

Пресс-секретарь Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Севара Давлатова сообщила, что комитет совместно с министерствами дошкольного и народного образования планирует пересмотреть учебные программы по экологическому образованию уже в этом месяце.