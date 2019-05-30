Семь случаев незаконной вырубки деревьев в столице с начала года выявила Инспекция по контролю в области экологии и охране окружающей среды при Ташкентском городском управлении по экологии и охране окружающей среды (Ташгорэкологии).

Ущерб в каждом случае составил более 300 минимальных размеров заработной платы (более 60,8 млн сумов). Все собранные материалы переданы в органы прокуратуры для возбуждения уголовных дел по статье 198 Уголовного кодекса (повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений), сообщили «Газете.uz» в Ташгорэкологии.

Факты незаконной вырубки зеленых насаждений выявлены в Чиланзарском, Мирзо-Улугбекском, Алмазарском, Бектемирском, Учтепинском и Яшнабадском районах столицы.

Заключение на вырубку деревьев, согласно постановлению Кабинета Министров, выдается по заявлениям, которые направляются в управление через Единый портал интерактивных государственных услуг. Районная инспекция выезжает на место и оформляет протокол о состоянии деревьев в присутствии представителей схода граждан махалли или товарищества частных собственников жилья (ТЧСЖ) на местах, а также двух заинтересованных лиц и заявителя.

В протоколе необходимо указать количество деревьев и вид растений, подлежащих вырубке, основание для вырубки дерева или причину отказа, точный адрес, информацию о заявителе и сумму государственной пошлины. Оплата госпошлины не требуется, если дерево высохшее или больное. За каждое здоровое срубленное дерево необходимо посадить 10 молодых деревьев. Место высадки определяет районная администрация.

По данным управления, вырубка деревьев значительно уменьшилась после внесения некоторых изменений в Кодекс об административной ответственности, а также в результате борьбы с незаконной вырубкой хокимията Ташкента и Ташгорэкологии.

В управлении сообщили, что в 2019 году (по состоянию на 24 мая) им поступило 840 обращений на вырубку 12392 деревьев. Из них в 354 случаях выдано отрицательное заключение на вырубку 6445 деревьев. Высохшими признаны 1104 деревьев по 116 обращениям, на основании закона «Об охране и использовании растительного мира» было выдано заключение на их вырубку.

«Каждое обращение на вырубку деревьев рассматривается тщательно. Мы стараемся максимально сохранить зеленые насаждения. Анализ обращений в 2019 году показывает, что в 60−65% случаях выданы отрицательные заключения на вырубку, потому что очень часто направляются необоснованные обращения, когда люди хотят спилить дерево из соображений удобства или выгоды. Бывают заявления о сухих или больных деревьях, а на месте выясняется, что оно не сухое. Когда у нас есть сомнения в здоровье растений, мы привлекаем другие структуры. Вызываем специалистов, чтобы они дали свою экспертную оценку», — сказал и. о. начальника Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды Нодиржон Юнусов.

«Все строительные объекты должны проходить государственную экологическую экспертизу на предмет уровня воздействия на окружающую среду. Тем не менее, большинство обращений на вырубку деревьев связано со строительством новых объектов, транспортных развязок и инфраструктуры. Безусловно, это все делается для улучшения уровня жизни населения, создания благоприятных условий для проживания и является необходимой мерой для развития города», — добавил глава Ташкентского городского управления по экологии.

По словам Нодиржона Юнусова, некоторые случаи браконьерства связаны с незнанием законов об обращении с объектами растительного мира.

«Статистику по фактам незаконной вырубки нельзя назвать успокаивающей, но сегодня количество значительно сократилось и о массовой вырубке деревьев речь не идет», — заявил он.

«В городе проводится последовательная работа по посадке зеленых насаждений, принимаются меры по посадке 10 саженцев за каждое срубленное здоровое дерево. В настоящее время также ведется работа по инвентаризации деревьев в городе Ташкенте. [В ведении] районных управлений благоустройства Ташкента находится 500 тысяч деревьев (вдоль основных дорог — ред.), не считая деревьев внутри кварталов, махаллей, парков» — сообщили специалисты Ташгорэкологии.

В случае незаконной вырубки деревьев районные инспекторы выезжают на места и изучают ситуацию. Документы о факте браконьерства передаются в гражданский суд. Если ущерб превышает 300 МРЗП, материалы отправляется в органы прокуратуры для возбуждения уголовного дела.

Глава Ташгорэкологии отметил, что функция управления в части рубки деревьев заключается в обеспечении соблюдения законодательства, сохранении растительного мира, выдаче заключений на вырубку деревьев, предотвращении незаконной вырубки деревьев и оформлении документов в случае браконьерства.

«Функции по уходу за молодыми растениями возложены на РУБ. При этом уход упирается в централизованную систему полива, а значит, в финансы», — сказал Нодиржон Юнусов.

«Чтобы вырубить сухое или больное дерево, разрешение все равно надо получить. Если нефруктовое дерево находится на общественной территории, то рубить его нельзя, даже если человек посадил его сам. На вырубку нужно получить разрешение, и если оно не сухое, придется платить», — подчеркнул начальник управления.

Всего в 2019 году управление выявило 161 случай незаконной вырубки или повреждения деревьев. На виновных наложены штрафные санкции в размере около 29 млн, кроме того, им предъявлены требования о возмещении ущерба растительному миру примерно на 86 млн сумов.

Чтобы оперативно получать информацию от населения о незаконной вырубке деревьев, Ташгорэкологии планирует использовать Telegram-бот, а также создает интернет-ресурс для публикации всех выданных заключений на вырубку деревьев.

Инспекция по экологии и охране окружающей среды вместе с ГУВД и налоговым управлением Ташкента совершает рейдовые мероприятия согласно плану на 2019−2020 годы по борьбе с браконьерством и незаконным использованием объектов растительного мира, а также их незаконной переработкой и реализацией.

Районные экологические инспекции, кроме пресечения браконьерства, проводят с населением разъяснительные работы, а в детских садах, школах и вузах — экологические мероприятия.