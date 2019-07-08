На этой и в первой половине следующей недели по территории Узбекистана ожидается жаркая погода, характерная для разгара лета, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Узгидромета.

Температура воздуха 8−10 июля в дневные часы будет в пределах +37…+40 градусов Цельсия, по югу и пустынной зоне — до +42 градусов.

В дальнейшем ожидается усиление жары, температура воздуха будет в пределах ночью +24…+27 градусов, днем — +39…+42 градусов, по югу и пустынной зоне ночью до +30…+32, днем — до +43…+44 градусов, что на 5−7 градусов выше среднемноголетних значений для середины лета.

Синоптики напомнили, что июль 2018 года был одним из самых жарких, а во многих регионах Узбекистана, в том числе и в Ташкенте, — самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. В некоторых регионах страны были установлены новые температурные рекорды.

В Ташкенте самая высокая температура воздуха в июле прошлого года достигала +43 градусов. А рекорд максимальной температуры за все годы метеорологических наблюдений в Ташкенте был зафиксирован 18 июля 1997 года, когда температура воздуха составила +44,6 градусов.

В 40-дневный период середины лета, называемый чиллей, территория Центральной Азии, в том числе Узбекистана, находится под воздействием размытых бесфронтальных областей пониженного давления, отметили в Узгидромете.

Над раскаленными пустынями формируются массы континентального тропического воздуха с высокой температурой и низким влагосодержанием, что и определяет малооблачную, сухую и жаркую погоду середины лета. В этот период наблюдаются самые высокие значения температуры.

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