Главное управление внутренних дел Ташкента прокомментировало видео в социальных сетях, на котором запечатлен момент избиения двух мужчин несколькими гражданами на рынке «Куйлюк». Сотрудники УКД ОВД Бектемирского района провели проверку факта.

Как сообщила пресс-служба ГУВД, инцидент произошел 2 июля примерно в 16:30. Продавцы рынка «Куйлюк» — житель Кашкадарьинской области 30-летний Суннатилло Ш. и 31-летний уроженец Сурхандарьинской области Алишер Т. заметили, как двое неизвестных вскрывают автомобиль Cobalt, принадлежащий жителю Кашкадарьинской области 35-летнему Жохонгиру Э.

После этого Суннатилло Ш., Алишер Т. и еще один продавец рынка Шухрат Ш., не сообщив о произошедшем в органы внутренних дел, напали и учинили расправу над застигнутыми на месте происшествия ранее судимыми жителями Ферганской области 40-летним Сайиджоном Т. и 39-летним Ахадом К. Последние получили телесные повреждения.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана.

По факту попытки кражи денег из автомобиля в отношении Сайиджона Т. и Ахада К. возбуждено уголовное дело по статье 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 2 статьи 169 (кража) УК.

Ведется предварительное следствие.