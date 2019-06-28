Председатель правления компании «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков на брифинге Министерства энергетики в пятницу ответил журналистам на вопрос, будет ли пересмотрено соглашение о разделе продукции (СРП) с «Лукойлом» после того, как президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил мнение, что при составлении соглашения не были учтены национальные интересы.

Ранее сообщалось, что Узбекистан задолжал «Лукойлу» 600 млн долларов, забирая часть добытого на своей территории газа на внутренний рынок, хотя весь объем, согласно условиям СРП, должен был идти на экспорт. Глава государства сообщил, в частности, что Узбекистан сегодня покупает у «Лукойла» газ для внутреннего рынка за 146 долларов за тысячу кубометров и продает населению за 40 долларов.

«На сегодня „Лукойл“ является самым крупным инвестором не только в нефтегазовом секторе, но и в Узбекистане. Объем инвестиций превышает 7 млрд долларов, если точнее — 7,4 млрд долларов были потрачены в рамках проекта для извлечения углеводородного сырья, для строительства газохимического комплекса для подготовки природного газа, который там извлекается», — сообщил Баходиржон Сидиков.

Он подчеркнул что долг Узбекистана перед «Лукойлом» образовался не за один год: «Мы на протяжении последних лет продаем природный газ, который мы забираем у „Лукойла“, внутренним потребителям. Это связано с увеличением потребления природного газа как у населения, так и со стороны новых предприятий, которые создаются сегодня в рамках развития нашего государства», — отметил он.

«Речи о том, что соответствует ли заключенное соглашение интересам государства, [нет], вопрос в таком формате не стоит, — сообщил глава „Узбекнефтегаза“. — Долг, который сформировался, сейчас составляет порядка трехмесячного объема добычи по проектам в рамках СРП с „Лукойлом“. У нас есть конкретные мероприятия по устранению этой задолженности. Мы сегодня имеем договоренность с Лукойлом по реструктурированию части этой задолженности и оплаты ее в будущих периодах».

Напомним, Узбекистан и «Лукойл» договорились о реструктуризации задолженности в течение двух лет ежемесячно равными платежами, а также о поставках «Лукойлом» 5 млрд кубометров в год на внутренний рынок страны со скидкой 12,5% к средневзвешенному экспортному нетбэку по предоплате.

По мнению Баходиржона Сидикова, неправильно ставить вопрос, соответствует ли соглашение национальным интересам, поскольку сегодня доход государства в рамках СРП с «Лукойлом» составляет порядка 3,5 млрд долларов. «То есть государство получает свою долю в виде налогов, в виде распределения доли прибыльной продукции», — пояснил глава «Узбекнефтегаза».

"Мы сегодня должны больше сфокусироваться, чтобы газ, который добывается в рамках СРП, больше реализовывался на экспорт, — заявил Баходиржон Сидиков. — Такую задачу поставил перед нами президент… Вся работа компании «Узбекнефтегаз» направлена, чтобы увеличивать собственную добычу, чтобы не допустить в дальнейшем реализацию этого газа внутренним потребителям, потому что есть разница в цене покупки и реализации. При соблюдении условий, что весь газ, добываемый в рамках СРП, будет реализовываться на экспорт, — это очень доходный проект для Узбекистана".