Главная цель обхода сотрудниками банков домов узбекистанцев — изучение потенциала, желаний и предложений каждой семьи и домохозяйств по занятию предпринимательством. Об этом на заседании Международного пресс-клуба 18 мая сообщил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.
Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о цели таких обходов, глава ЦБ отметил, что постановлением президента о реализации программы «Каждая семья — предприниматель» банкам, в числе прочих, поручено изучить потребность населения в дополнительном доходе.
«Если говорить о том, что банкиры ходят по домам. Да, они ходят, они спрашивают: чем бы вы хотели заниматься, какую вам финансовую помощь оказать, чтобы вам создать определенные условия для зарабатывания дополнительных доходов? Наши банкиры совместно с общественностью изучают потребности жителей махаллей касательно получения дополнительных финансовых ресурсов для налаживания семейного бизнеса, получения дополнительного заработка, создавая малые производства, или увеличения эффективности приусадебных участков. Вот главный смысл обхода домов», — заявил он.
Руководитель Центробанка прокомментировал сообщения о том, что банкирам приходится брать расписку у жителей о том, что они не хотят заниматься предпринимательством. По его словам, многие отказываются от кредитов с связи с достаточным уровнем дохода.
«Да, там есть вопросы… Многие отказываются в плане того, что есть семьи, у которых дохода достаточно, они довольны этим. Это нельзя воспринимать, что мы их каким-то образом [заставляем] подписывать бумаги», — сказал Мамаризо Нурмуратов.
В понедельник основатель и руководитель сети супермаркетов korzinka.uz Зафар Хашимов рассказал о беседе с сотрудником банка, который с коллегами совершал обход махалли, где живет бизнесмен, с целью вовлечь людей в предпринимательство.
«Ну как вовлекают? Просто говорят, что дадут кредит до 200 млн сумов под льготные проценты, кажется, 8% годовых, если домохозяйство изъявит желание начать свой бизнес. Я вежливо отказался, но мой собеседник не хотел быстро сдаваться. Он объяснил, что у их банка даже по 24% [годовых] существующим предпринимателям денег нет, а тут они ходят по домам и сами предлагают людям такую по сути „халяву“», — написал предприниматель в Facebook.
«Я поинтересовался, почему бы им, никуда не выходя из своего банка, не отдать все эти деньги втридорога существующим предпринимателям? Он ответил, что это другие деньги, и их надо отдать тем, кто впервые начинает свой бизнес. Такие условия государственных кредитов и льгот», — отметил он.
Зафар Хашимов отметил, что банковский служащий не хотел уходить, не получив расписки о том, что собеседник добровольно отказался от получения льготного кредита на открытие бизнеса. «Расписку надо было завершить словами: „Тадбиркорлик билан шугулланиш ниятим йук“ (Не намерен заниматься предпринимательской деятельностью)», — отметил бизнесмен.
С мая до декабрь 2018 года в рамках программы «Каждая семья — предприниматель» было выделено 2,4 трлн сумов, сообщил Мамаризо Нурмуратов:
«Касательно своевременности обслуживания, погашения этих кредитов у нас были сомнения. Мы думали, что они (кредитополучатели — ред.) не смогут… Нет, должен сказать, возвратность средств по кредитам находится в общей рамке использования кредитного портфеля — в 2−3% [случаев] есть проблемы с погашением кредитов», — отметил он.
В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» глава Центробанка сообщил, что изначально ожидалось, что уровень невозвратности кредитов составит около 15%.
Руководитель регулятора заявил, что в отношении участников программы не применяются санкционные меры. «Мы ведем мониторинг с позиции помощи развитию бизнеса. Есть определенные искажения в использовании этих кредитов. Каждый случай [рассматривается] по отдельности, не принимаем какие-то санкционные меры, ведутся разъяснительные работы. Ну, купили корову, она приболела — посоветовали продать или еще что-то. Есть такие случаи, мы на это реагируем. Не в плане нецелевого использования», — отметил он.
Мамаризо Нурмуратов также опроверг информацию о том, что банкиров принуждают за свой счет покрывать кредиты клиентов, которые участвуют в программе «Каждая семья — предприниматель». Он отметил, что при выдаче кредитов необязательно наличие третьей стороны (поручителя).
«Есть три категории — до 150 МРЗП, до 1000 МРЗП и более 1000 МРЗП. Когда речь идет [о сумме] до 30 млн сумов (до 150 МРЗП), нужна только рекомендация махаллинского комитета и [главы] сектора», — объяснил он.
Мамаризо Нурмуратов: напомнил, что льготные кредиты выделяются населению и субъектам предпринимательства по ставке 8% годовых сроком до 3 лет со льготным периодом 3−6 месяцев.
«Это государственные деньги. Банки чувствуют ответственность перед государством. Доход банков [от выдачи кредитов в рамках программы] составляет около 3%. На страхование кредитов тратится еще 1%, на организацию работ — 2%. Это доход. Но банки не получают прибыли непосредственно с этих кредитов», — объяснил он.
Руководитель Центробанка подчеркнул, что основная цель программы «Каждая семья — предприниматель» — это создание «качественных рабочих мест» с постоянным источником дохода.
«С 1 января мы оказали помощь 244700 домохозяйствам в разных направлениях. В частности, для занятия животноводством было выделено 467 млрд сумов, кролиководством — 29 млрд сумов, рыбоводством — 26 млрд сумов, птицеводством — 151 млрд сумов, пчеловодством — 144 млрд сумов, садоводством и созданием тепличных хозяйств — 454 млрд сумов, малым производством — 284 млрд сумов, ткачеством — 292 млрд сумов, сферой услуг (парикмахерская
Председатель ЦБ отметил, что кредиты не выдаются на покупку племенного скота на местном рынке, животные должны завозиться из-за рубежа .
«Местный скот может быть сравнительно дешевле. Но если мы продолжим в этом направлении, то я уверен, что в течение одного месяца цена на местный скот повысится из-за высокого уровня спроса (в Андижане это уже происходило — ред.). Поэтому ввозом породистого скота из-за границы мы решаем два вопроса: создание постоянного источника дохода для населения и увеличение поголовья скота. По состоянию на 1 мая в рамках программы была завезена 31 тысяча голов крупного рогатого скота», — рассказал Мамаризо Нурматов.
Khatam Kasymov
Господи, да создайте условия реальные для развития бизнеса и люди сами пойдут за кредитами, которые, к слову, тоже надо делать не драконовскими. В Финляндии, при открытии любого малого бизнеса, государство даёт подъемные 600 евро ежемесячно в течение полугода и эта сумма покрывает процент банковский, который составляет 4%. Почему бы не начать бизнес при таких условиях да.
Alisher Radjapov
Президент сказал — надо людям давать кредиты, каждая семья — предприниматель
А оказывается, что все семьи кредиты брать не хотят. Получается программа не работает — за что полетели люди с должностей.
Теперь, банковские работники ходят по домам и людей лично опрашивают "А вы точно не хотите взять кредит под 8% целых 200млн "? Чтобы потом показать — что, действительно, дело в нежелании людей, а не в том, что хокимы плохо работают)
Вопрос — почему обходами занимаются сотрудники казалось бы коммерческих частных банков — остается официально открытым)
Ivan Zastava
Пока одни банкиры ходят по домам, операционисты в офисах банков утраивают “геноцид“ клиентов: живые очереди, аппараты для электронных очередей работают как дурилки: номерки берут только болваны, которые не понимают, что их разводят на пустом месте. Взяв номерок непонятно куда с ним идти. Очереди жуткие. Чтобы провести операцию, которую во всем мире можно сделать через банкомат или из мобильного приложения надо потерять 1-3 часа. Сегодня был в трех офисах двух банков. Ситуация везде одинаковая.
Tim Ab
Знаете это все выглядит странно, не как забота о желающих заняться предпринимательской деятельностью, а как отписка банков, для руководства Республики. Вот прошли по домам, люди отказались. С какой стати я должен что то подписывать? То ходят с поликлиники сверяют паспортные данные, и просят подписать что “довольны их услугами“, То ходят из махаллинского комитета тоже просят подписать, то из школы тоже паспортные данные сверяют..
Вы для чего все работаете? Для руководства? Вот так и доложите что Вы работаете плохо! Иначе не ходили бы по домам.
Лилия Сурис
При любых обходах граждан должна быть раньше информация об этом а потом обход, а не наоборот как это делается сейчас. У людей паника почему они ходят, они хотят что то у меня отнять.
Blackme Hole
Я ни разу не видел чтобы ко мне пришли
Манзура Воробьева
“многие отказываются от кредитов с связи с достаточным уровнем дохода“, или из-за боязни чем будем отдавать? Как будто заняться предпринимательством- это все равно, что сходить на базар. Ну почему все у нас через какие-то бумажки. Вон ТЧСЖ надавали кредитов, причем не законно, теперь население должно расплачиваться. Действительно, дайте эти деньги тем предпринимателям- кто знает куда вложить эти деньги с толком, ну конечно же не забывая о начинающих. У нас столько умных голов.
Kamil Nurmuhamedov
Лучше бы государство приняло действительные меры по снижению инфляции. Это позор какой-то в стране двузначная инфляция со дня приобретения независимости. Существенную часть всех кредитов в стране составляют неэффективные льготные кредиты из госбюджета или под гарантии государства — это главный источник высокой инфляции, от которой страдает все население и экономика. При высокой инфляции производство товаров не будет развиваться, а если при этом курс инвалюты меняется медленнее чем внутреняя инфляция, то экспорт товаров становится нерентабельным. Поэтому Узбекистану практически нечего экспортировать кроме золота и газа. И пора уже понять, что только у малой части населения есть предпринимательский потенциал, во всем мире так, не только у нас. Поэтому большинство нанимается на работу. Насильно людей предпринимателями не сделать, это пустая трата времени и денег. У кого есть талант уже занимается бизнесом. Кроме того раздавая коров и кур забывают, что кормить-то их нечем.
Nikolay Sergeev
не знать в Ташкенте “Корзинку“ и её основателя — это прикол.
Ну и просто вид домов на улице, где живет Хашимов, не побудили у банковского работника сомнения?
надо ли на этой улице спрашивать про желание приобщиться к предпринимательству..