Главная цель обхода сотрудниками банков домов узбекистанцев — изучение потенциала, желаний и предложений каждой семьи и домохозяйств по занятию предпринимательством. Об этом на заседании Международного пресс-клуба 18 мая сообщил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о цели таких обходов, глава ЦБ отметил, что постановлением президента о реализации программы «Каждая семья — предприниматель» банкам, в числе прочих, поручено изучить потребность населения в дополнительном доходе.

«Если говорить о том, что банкиры ходят по домам. Да, они ходят, они спрашивают: чем бы вы хотели заниматься, какую вам финансовую помощь оказать, чтобы вам создать определенные условия для зарабатывания дополнительных доходов? Наши банкиры совместно с общественностью изучают потребности жителей махаллей касательно получения дополнительных финансовых ресурсов для налаживания семейного бизнеса, получения дополнительного заработка, создавая малые производства, или увеличения эффективности приусадебных участков. Вот главный смысл обхода домов», — заявил он.

Руководитель Центробанка прокомментировал сообщения о том, что банкирам приходится брать расписку у жителей о том, что они не хотят заниматься предпринимательством. По его словам, многие отказываются от кредитов с связи с достаточным уровнем дохода.

«Да, там есть вопросы… Многие отказываются в плане того, что есть семьи, у которых дохода достаточно, они довольны этим. Это нельзя воспринимать, что мы их каким-то образом [заставляем] подписывать бумаги», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

В понедельник основатель и руководитель сети супермаркетов korzinka.uz Зафар Хашимов рассказал о беседе с сотрудником банка, который с коллегами совершал обход махалли, где живет бизнесмен, с целью вовлечь людей в предпринимательство.

«Ну как вовлекают? Просто говорят, что дадут кредит до 200 млн сумов под льготные проценты, кажется, 8% годовых, если домохозяйство изъявит желание начать свой бизнес. Я вежливо отказался, но мой собеседник не хотел быстро сдаваться. Он объяснил, что у их банка даже по 24% [годовых] существующим предпринимателям денег нет, а тут они ходят по домам и сами предлагают людям такую по сути „халяву“», — написал предприниматель в Facebook.

«Я поинтересовался, почему бы им, никуда не выходя из своего банка, не отдать все эти деньги втридорога существующим предпринимателям? Он ответил, что это другие деньги, и их надо отдать тем, кто впервые начинает свой бизнес. Такие условия государственных кредитов и льгот», — отметил он.

Зафар Хашимов отметил, что банковский служащий не хотел уходить, не получив расписки о том, что собеседник добровольно отказался от получения льготного кредита на открытие бизнеса. «Расписку надо было завершить словами: „Тадбиркорлик билан шугулланиш ниятим йук“ (Не намерен заниматься предпринимательской деятельностью)», — отметил бизнесмен.

С мая до декабрь 2018 года в рамках программы «Каждая семья — предприниматель» было выделено 2,4 трлн сумов, сообщил Мамаризо Нурмуратов:

«Касательно своевременности обслуживания, погашения этих кредитов у нас были сомнения. Мы думали, что они (кредитополучатели — ред.) не смогут… Нет, должен сказать, возвратность средств по кредитам находится в общей рамке использования кредитного портфеля — в 2−3% [случаев] есть проблемы с погашением кредитов», — отметил он.

В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» глава Центробанка сообщил, что изначально ожидалось, что уровень невозвратности кредитов составит около 15%.

Руководитель регулятора заявил, что в отношении участников программы не применяются санкционные меры. «Мы ведем мониторинг с позиции помощи развитию бизнеса. Есть определенные искажения в использовании этих кредитов. Каждый случай [рассматривается] по отдельности, не принимаем какие-то санкционные меры, ведутся разъяснительные работы. Ну, купили корову, она приболела — посоветовали продать или еще что-то. Есть такие случаи, мы на это реагируем. Не в плане нецелевого использования», — отметил он.

Мамаризо Нурмуратов также опроверг информацию о том, что банкиров принуждают за свой счет покрывать кредиты клиентов, которые участвуют в программе «Каждая семья — предприниматель». Он отметил, что при выдаче кредитов необязательно наличие третьей стороны (поручителя).

«Есть три категории — до 150 МРЗП, до 1000 МРЗП и более 1000 МРЗП. Когда речь идет [о сумме] до 30 млн сумов (до 150 МРЗП), нужна только рекомендация махаллинского комитета и [главы] сектора», — объяснил он.

Мамаризо Нурмуратов: напомнил, что льготные кредиты выделяются населению и субъектам предпринимательства по ставке 8% годовых сроком до 3 лет со льготным периодом 3−6 месяцев.

«Это государственные деньги. Банки чувствуют ответственность перед государством. Доход банков [от выдачи кредитов в рамках программы] составляет около 3%. На страхование кредитов тратится еще 1%, на организацию работ — 2%. Это доход. Но банки не получают прибыли непосредственно с этих кредитов», — объяснил он.

Руководитель Центробанка подчеркнул, что основная цель программы «Каждая семья — предприниматель» — это создание «качественных рабочих мест» с постоянным источником дохода.

«С 1 января мы оказали помощь 244700 домохозяйствам в разных направлениях. В частности, для занятия животноводством было выделено 467 млрд сумов, кролиководством — 29 млрд сумов, рыбоводством — 26 млрд сумов, птицеводством — 151 млрд сумов, пчеловодством — 144 млрд сумов, садоводством и созданием тепличных хозяйств — 454 млрд сумов, малым производством — 284 млрд сумов, ткачеством — 292 млрд сумов, сферой услуг (парикмахерская и т. п. ) — 135 млрд сумов», — сообщил он.

Председатель ЦБ отметил, что кредиты не выдаются на покупку племенного скота на местном рынке, животные должны завозиться из-за рубежа .

«Местный скот может быть сравнительно дешевле. Но если мы продолжим в этом направлении, то я уверен, что в течение одного месяца цена на местный скот повысится из-за высокого уровня спроса (в Андижане это уже происходило — ред.). Поэтому ввозом породистого скота из-за границы мы решаем два вопроса: создание постоянного источника дохода для населения и увеличение поголовья скота. По состоянию на 1 мая в рамках программы была завезена 31 тысяча голов крупного рогатого скота», — рассказал Мамаризо Нурматов.