Генеральная прокуратура Узбекистана официально подтвердила ведение следствия по уголовному делу в отношении бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёра Абдуллаева, сообщил на брифинге в пятницу заместитель генерального прокурора Эркин Юлдашев.

По уголовному делу также проходят бывший первый заместитель главы СГБ Джахонгир Эгамов, бывший заместитель председателя Верховного суда Узбекистана — председатель судебной коллегии по административным делам Баходир Дехканов и другие лица — всего около 10 человек.

«По совершенным преступлениям, связанным с злоупотреблением должностных полномочий, взяточничеством в отношении бывших руководителей Службы государственной безопасности [Ихтиёра] Абдуллаева, [Джахонгира] Эгамова и других около 10 должностных лиц возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия. [Баходир] Дехканов — в числе этих должностных лиц», — сообщил Эркин Юлдашев.

В отношении указанных лиц применены меры пресечения исходя из совершенных преступлений, отметили в Генпрокуратуре.

Ихтиёр Абдуллаев в январе 2018 года занял пост главы СНБ, придя на смену Рустаму Иноятову, руководившему службой с 1995 года. Спустя год, в феврале 2019 года Ихтиёр Абдуллаев покинул эту должность по собственному желанию.

Его уход связывался с состоянием здоровья. В частности, сообщилось, что он за последний год перенес две операции на шейном и поясничном отделах позвоночника, а также операцию на глаза.

Ранее, с 2015 года, он работал генеральным прокурором Узбекистана, а с 2009 года — государственным советником президента.

Баходир Дехканов занимал должность заместителя председателя Верховного суда — председателя судебной коллегии по административным делам с мая 2017 года, а прежде работал заместителем председателя Высшего хозяйственного суда. В феврале нынешнего года стало известно о его задержании.

Иностранные СМИ сообщали о задержании Ихтиёра Абдуллаева в феврале нынешнего года.