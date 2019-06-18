Совет Европейского союза 17 июня утвердил новую стратегию Евросоюза по Центральной Азии, адаптирующей политику ЕС к новым возможностям в регионе.

«Совет приветствует укрепление отношений между ЕС и Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном с момента принятия первой стратегии ЕС для Центральной Азии в 2007 году», — говорится в заявлении совета.

Новая стратегия направлена на содействие устойчивости, процветанию и региональному сотрудничеству в Центральной Азии.

Совет ЕС при этом отмечает, что масштаб отношений союза со странами региона связан с готовностью отдельных стран «проводить реформы и укреплять демократию, права человека, верховенство закона и независимость судебной власти, а также модернизировать и диверсифицировать экономику, в том числе путем поддержки частного сектора, в частности, малых и средних предприятий в условиях свободной рыночной экономики».

Совет подчеркнул, что ожидает расширения сотрудничества со странами Центральной Азии и заинтересован в активизации сотрудничества для содействия миру в Афганистане.

Ранее сообщалось, что вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини представит новую стратегию ЕС на министерской встрече ЕС-Центральная Азия, которая пройдет 7 июля в Бишкеке.