Региональные учения по биологической безопасности «Джейран» пройдут в Узбекистане осенью в рамках завершения проекта «Укрепление национально-правовой основы и предоставление специализированного обучения по биобезопасности в странах Центральной Азии». Министерствам по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения Узбекистана будут предоставлены две мобильные лаборатории по биологической безопасности на сумму порядка 1 млн евро.

Об этом говорилось на заседании национальных координаторов Центров передового опыта по снижению риска химических, биологических, радиационных и ядерных материалов (ХБРЯМ), в работе которого приняла участие делегация Узбекистана. Мероприятие прошло 12−14 июня в Брюсселе, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. В рамках мероприятия также состоялось региональное совещание стран-членов Центра передового опыта по Центральной Азии, Монголии, Афганистану и Пакистану.

Страны региона обсудили ход реализации проекта «Усиление управления химическими и биологическими отходами в странах Центральной Азии для повышения безопасности и снижения рисков безопасности». При реализации этого проекта стоимостью порядка 5 млн евро проведена оценка угроз в регионе, исходящих из химических и биологических отходов, а также принятие мер по их ликвидации.

По итогам мероприятия достигнута договоренность начать выработку регионального плана действий в Центральной Азии по реализации резолюции Совета безопасности ООН по предотвращению разработки, приобретению, производству, перевозке, передаче или применению ядерного, химического или биологического оружия.

Делегация Узбекистана также провела в Душанбе встречи, посвященные изучению европейского опыта стран по обеспечению безопасности атомных электростанций.