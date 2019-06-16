Вопросы разработки Центральноазиатской климатической информационной платформы были обсуждены на семинаре в Ташкенте во вторник. Платформа создается Международным центром сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ИКАРДА) совместно с международной организацией iMMAP в рамках «Программы адаптации к изменению климата и смягчения его последствий для бассейна Аральского моря» (CAMP4ASB), поддерживаемой Всемирным банком.

Ожидается, что благодаря проекту специалисты, фермеры, политики и все заинтересованные лица получат доступ к разнообразным актуальным и достоверным данным и информации, в том числе из глобальных, региональных и локальных источников. Общедоступная онлайн-система, которая будет разработана к весне 2020 года, будет способствовать принятию решений по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в Центральной Азии.

«Изменение климата означает не только изменение погодных условий и неустойчивые осадки, — отметил главный специалист по агроэкосистемам ИКАРДА Чандрашехар Бирадар. — Его влияние ощущается в самых разных сферах — от сельского хозяйства, производства продуктов питания, управления природными ресурсами до текстильной промышленности».

Сегодня каждое сельскохозяйственное учреждение в Узбекистане имеет свои собственные наборы данных, которые не связаны друг с другом, сказал Акмаль Акрамханов из ИКАРДА. По его словам, это сдерживает разработку стратегий для решения проблем на местах. «Наша главная цель — объединить имеющиеся данные в одном месте».

«В мире собран огромный объем данных. С помощью искусственного интеллекта и машинных алгоритмов мы можем обрабатывать „большие данные“ для получения ценной информации с целью повышения осведомленности и оценки изменяющегося климата», — добавил Чандрашехар Бирадар.

Платформа климатической информации предложит аналитические инструменты для визуализации и интерпретации данных, такие как картографические инструменты для размещения информации и картирования горячих точек и зон риска, инструменты анализа и моделирования и другие.