14 июня с 20:32 по 20:38 в Нукусе наблюдался сильный ветер с порывами до 18−23 м/с, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана. В социальных сетях распространились фотографии и видеокадры пыльной бури, срывающей крыши со зданий.

По данным МЧС, в Нукусе ветер сорвал крыши многоэтажных домов №32 на улице Каракалпакстан, №10 на улице Ережепова, №4/24 в махалле «Сарбиназ», №6 на улице Суенли, дома на улице Кутли конис, №100 на улице Айбека, а также здания филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. С 20:40 на некоторых улицах Нукуса наблюдались отключения электроснабжения.

Новостройки в центре Нукуса. Фото: УзА.

Как сообщает УзА, части кровли домов, в основном новостроек, свисали со зданий, представляя угрозу жизни людей. Повреждены ехавшие и припаркованные автомобили, повалены многолетние деревья.

В 20:45 был объявлен сбор для сотрудников МЧС, которые в 21:10 начали работу по устранению последствий бури, расчистке улиц от кусков кровли (шифер и профилированный лист) и демонтажу свисавших со зданий конструкций крыш. Данных о пострадавших и погибших нет.

Рынок в Нукусе. Фото: УзА.

В Центре гидрометеорологической службы при Кабинете Министров «Газете.uz» отметили, что сильные ветры с пыльными бурями привычны для северо-запада Узбекистана, учитывая большой объем сухих частиц пыли и соли.

Одна из центральных улиц Нукуса. Фото: УзА.

«Этот процесс не аномальный. Для Каракалпакстана пыльные бури свойственны, учитывая сложившуюся ситуацию и климат. Сильный ветер до 20 м/с прогнозировался. Обычно такой ветер поднимает частицы пыли и соли», — объяснили в Узгидромете.





Фото: Telegram.

Как отметили «Газете.uz» в Министерстве жилищно-коммунального обслуживания, всего по Каракалпакстану ветер сорвал кровлю 34 домов: в Нукусе — 27, в Ходжейлийском районе — 2, Шуманайском районе — 4, Тахиаташском районе — 1.

В мае прошлого года в Каракалпакстане и Хорезмской области наблюдалась сильная пыльно-солевая буря, предельно допустимая концентрация пыли в воздухе превысила норму в 3−5,9 раза. В октябре в Ташкенте выпал «грязный дождь», а в марте пыльная буря наблюдалась в Сурхандарьинской области.





Фото: Telegram.