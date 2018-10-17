Необычный «грязный дождь», который наблюдался в Ташкенте в понедельник, спровоцировала пыльная буря, вызванная сильным ветром, прокомментировали «Газете.uz» в Центре гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана.

«Вечером 15 октября при прохождении холодного фронта вторжения наблюдалось усиление ветра до 12−14 м/с и началась пыльная буря с ухудшением видимости до 1800−2000 м. Такого явления у нас не наблюдалось и при более сильных ветрах», — сообщили в Узгидромете.





«Фактором, способствующим возникновению пыльной бури такой интенсивности, послужило активное строительство, которое ведется в Ташкенте в последнее время. Во многих районах возводятся новые дома, мосты, прокладываются новые и ремонтируются старые дороги. Землеройные работы приводят к возникновению обширных участков сухой земли, песка, пыли, которые поднимаются в воздух даже при усилении ветра до 10−12 м/с», — пояснили в центре.

В Узбекистане, как и по всей территории Центральной Азии, пыльные бури бывают довольно часто. По результатам наземных наблюдений и данных дистанционного зондирования выделены следующие очаги возникновения пыльных бурь: Приаралье, пустынные и полупустынные районы, а также крайние южные районы страны.

«Необходимым условием возникновения пыльных бурь является наличие легких сыпучих частиц почвы (пыль, песок) и ветров достаточной силы, способной поднимать и переносить эти частицы. Начинаются пыльные бури при скорости ветра 10−14 м/с, однако в ряде районов (Нукус, Самарканд, Термез) скорости ветра 6−9 м/с уже достаточны для возникновения этого явления», — отметили в Узгидромете.

В Ташкенте, по данным центра, пыльные бури наблюдаются довольно редко. В основном, в году бывает один-два, иногда три-четыре случая с пыльной бурей. Обычно они отмечаются в теплое время года — весной и летом. Дальность видимости при этом ухудшается до 3−5 км.