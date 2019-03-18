18 марта в Сурхандарьинской области наблюдалась сильная пыльная буря. Ее начало было зарегистрировано метеостанцией Термеза в 14:55, сообщили «Газете.uz» в Центре гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана.

«Пыльная буря носила локальный характер. Мы не прогнозируем пыльные бури, но был опубликован прогноз о порывах ветра до 18−20 м/с. Это считается сильным порывистым ветром, который может привести к возникновению локальных пыльных бурь», — сообщили в Узгидромете.

По прогнозам в понедельник на большую часть территории страны с юга ожидался усиленный вынос жаркого воздуха. На северные районы началось вторжение влажных прохладных воздушных масс с южных районов Каспийского моря.

Как сообщило Daryo, пыльные бури наблюдались также в Кашкадарьинской, Самаркандской и Бухарской областях.

В мае прошлого года в Хорезмской области и Каракалпакстане прошла пыльно-солевая буря, скорость ветра достигала 25−27 м/с. После длительного периода сухой погоды сильный ветер поднял в воздух большое количество пыли, в том числе соли со дна Аральского моря.

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