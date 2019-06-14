Вопрос прописки «в ближайшее время» ждут изменения, заявил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции Либерально-демократической партии Иброхим Ходжиев на брифинге в Агенстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) в четверг.

На встрече с журналистами был в очередной раз поднят вопрос о порядке прописки в Ташкенте и Ташкентской области, разных ставках государственной пошлины для жителей столицы и областей Узбекистана и соответствии этого порядка Конституции.

«Мне и другим депутатам поступают многочисленные обращения граждан именно по этому вопросу. Я вас заверяю, что этот вопрос будет урегулирован. В рабочей группе, которая занимается этой проблемой, есть и депутаты. Этот вопрос не останется без внимания, изменения будут», — приводит слова депутата пресс-служба АИМК.

По словам Иброхима Ходжиева, для решения вопроса требуется время, но долго ждать не придется. «Поэтапно это будет урегулировано», — заявил он.

Ранее с предложением заменить порядок постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области системой упрощенной постановки на учет по месту жительства выступило общенациональное движение «Юксалиш».